18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Boggi Milano выпустили коллаборацию c эко-брендом ACBC

Поделиться:

пресс-служба Boggi Milano
пресс-служба Boggi Milano
пресс-служба Boggi Milano

В сезоне весна-лето 2022 Boggi Milano сделали коллаборацию с итальянским эко-брендом ACBC. Результат сотрудничества — экологичные сникеры, которые вошли в коллекцию Boggi Milano B Together. Она представляет собой сочетание технических инноваций и экологичных тканей.

пресс-служба Boggi Milano
пресс-служба Boggi Milano
пресс-служба Boggi Milano
пресс-служба Boggi Milano
пресс-служба Boggi Milano

Сникеры Boggi Milano х ACBC — инновационная модель. Марка ACBC регулярно проводит исследования и разработки, которые прежде всего направлены на усовершенствование состава материалов. Бренд соблюдает три основных правила: не использует животных, работает с биологической основой и переработанными материалами. Тому доказательство — сникеры из коллаборации. Модель создана ​​из веганской кожи, а ее верх — из переработанных бутылок.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: