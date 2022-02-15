Boggi Milano выпустили коллаборацию c эко-брендом ACBC

Сникеры Boggi Milano х ACBC — инновационная модель. Марка ACBC регулярно проводит исследования и разработки, которые прежде всего направлены на усовершенствование состава материалов. Бренд соблюдает три основных правила: не использует животных, работает с биологической основой и переработанными материалами. Тому доказательство — сникеры из коллаборации. Модель создана ​​из веганской кожи, а ее верх — из переработанных бутылок.