Boggi Milano выпустили коллаборацию c эко-брендом ACBC

В сезоне весна-лето 2022 Boggi Milano сделали коллаборацию с итальянским эко-брендом ACBC. Результат сотрудничества — экологичные сникеры, которые вошли в коллекцию Boggi Milano B Together. Она представляет собой сочетание технических инноваций и экологичных тканей.
Сникеры Boggi Milano х ACBC — инновационная модель. Марка ACBC регулярно проводит исследования и разработки, которые прежде всего направлены на усовершенствование состава материалов. Бренд соблюдает три основных правила: не использует животных, работает с биологической основой и переработанными материалами. Тому доказательство — сникеры из коллаборации. Модель создана из веганской кожи, а ее верх — из переработанных бутылок.
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