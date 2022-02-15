В салонах «Эстель Адони» появился новый бренд белья — Aubade

Женская линия белья коллекции Aubade SS'22 отличается цветочными вышивками. Контрастные по цвету или тон в тон — они создают эффект татуировок на коже. Пляжные модели дополнены графическими ретро принтами и драпировками. Над мужской капсулой дизайнеры бренды работали вместе с чемпионом мира и Европы по плаванию Камилем Лакуром, который также стал лицом рекламной кампании. Водную тематику поддерживает и дизайн лимитированной линии — вдохновением для нее стали морская флора и фауна. Из функциональных бонусов — удобная посадка и экологически чистые материалы.