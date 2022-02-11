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To Be Blossom представили весеннюю коллекцию с вязаными костюмами и ассиметричными платьями

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пресс-служба To Be Blossom
пресс-служба To Be Blossom
пресс-служба To Be Blossom

Российская марка To Be Blossom выпустила весеннюю капсулу трикотажа. В нее вошли вязаные костюмы, оверсайз свитеры, ассиметричные платья по фигуре, платья с юбкой-плиссе, платья с рельефным узором, водолазки с застежкой-молнией и плиссированные юбки.

пресс-служба To Be Blossom
пресс-служба To Be Blossom
пресс-служба To Be Blossom
пресс-служба To Be Blossom

Коллекция создана из шерсти, вискозы, монгольского кашемира и смесовых материалов. В цветовой палитре оттенки, вдохновленные весенним пробуждением природы: белый, молочный, бежевый, розовый, голубой, бордовый, коричневый, серый и черный.

Текст: Арика Сердюк

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