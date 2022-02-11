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Вещи

70 вариантов подарков ко Дню святого Валентина: от шелкового белья до хрустальных бокалов

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«Собака.ru» собрала одежду, аксессуары, украшения, белье и предметы интерьера, которые точно сделают 14 февраля праздничным (с партнером или без). Дизайнеры сделали все, чтобы мы сами могли превратиться в настоящую валентинку.

Одежда

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Платье Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 167 000 руб.

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Платье Alaia, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 684 000 руб.

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Платье MSGM, VERY concept store, ул. Ленина, 19, 43 400 руб.

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Платье Tom Ford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 478 000 руб.

архивы пресс-служб

Рубашка Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а

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Платье My 812, Каменноостровский пр., 54, 60 900 руб.

архивы пресс-служб

Рубашка P.A.R.O.S.H., Golden Line, Большой пр. П. С., 49

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Платье M_U_R, наб. реки Фонтанки, 129, 20 000 руб.

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Платье Alexander McQueen, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 161 000 руб.

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Платье United Colors of Benetton, Невский пр., 56

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Брюки MSGM, VERY concept store, ул. Ленина, 19, 29 400 руб.

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Юбка Raf Simons, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 94 400 руб.

архивы пресс-служб

Платье 404 NOT FOUND, ул. Марата, 52, 25 130 руб.

архивы пресс-служб

Платье-комбинация Svoya, купить онлайн, 26 000 руб.

архивы пресс-служб

Жакет United Colors of Benetton, Невский пр., 56

архивы пресс-служб

Футболка Chloe, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 8 499 руб.

архивы пресс-служб

Плащ Geox, Невский пр., 114-116

архивы пресс-служб

Жилет Diego M

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Пуховик Diego M

архивы пресс-служб

Тельняшка Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 1 900 руб.

архивы пресс-служб

Поло United Colors of Benetton, Невский пр., 56

архивы пресс-служб

Худи MSGM, VERY concept store, ул. Ленина, 19, 26 900 руб.

архивы пресс-служб

Платье Gucci, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 99 000 руб.

Платья-комбинации, воздушные, фигурные или с воланами — выбор образа практически безграничен. В случае, если день всех влюбленных застал вас в менее подходящих для вечерних аутфитов условий, подойдут пуховики, украшенные перьями, худи и футболки с символикой праздника.

Белье

архивы пресс-служб

La Perla, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 59 950 руб.

архивы пресс-служб

Комплект Сorporelle, наб. Реки Карповки, 5, корп. 22, нужна запись, верх — 5 990 руб., низ — 3 990 руб.

архивы пресс-служб

Комплект Сorporelle, наб. Реки Карповки, 5, корп. 22, нужна запись, верх — 5 990 руб., низ — 3 990 руб.

архивы пресс-служб

Шелковые боксеры Tom Ford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 18 650 руб.

архивы пресс-служб

Боди Zimmermann, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 15 350 руб.

архивы пресс-служб

Кимоно Saint-Tokyo, Уральская, 13, 9 700 руб.

архивы пресс-служб

Корсет Nensi Dojaka, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 69 500 руб.

архивы пресс-служб

Брифы Zegna, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 5 230 руб.

Прекрасно, что от парадигмы «радовать кого-то», к 2022 году мы точно пришли к подходу «радовать себя». Один из способов — шикарное нижнее белье.

Украшения

архивы пресс-служб

Chopard Happy Hearts, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 225 150 руб.

архивы пресс-служб

Parure Atelier, Петрозаводская ул., 13, цена по запросу

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Браслет Korloff, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 147 000 руб.

архивы пресс-служб

Parure Atelier, Петрозаводская ул., 13, цена по запросу

архивы пресс-служб

Chopard High Jewellery, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

архивы пресс-служб

Серьги I Love Cameo, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 24 999 руб.

архивы пресс-служб

Колье 35.02, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 13 800 руб.

архивы пресс-служб

Колье I Love Cameo, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 4 999 руб.

архивы пресс-служб

Кольцо Maximilian Silver Label, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 9 000 руб.

архивы пресс-служб

Колье I Love Cameo, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 14 999 руб.

архивы пресс-служб

Кольцо Phenomenal Studio, 47 Store, Большой пр. П. С., 47, Владимирский пр, 1/47, культурное пространство NoMER

архивы пресс-служб

Серьги-пуссеты 35.02, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 17 500 руб.

архивы пресс-служб

Браслет LU, 47 Store, Большой пр. П. С., 47, Владимирский пр, 1/47, культурное пространство NoMER

архивы пресс-служб

Кольцо Avgvst, Рубинштейна, 16, 9 800 руб.

архивы пресс-служб

Серьги Recycle Object, DAFNA, ул. Кронверкская, 12, Loft MODUL, Невский пр., 74-76, 2 300 руб.

Звание лучшей валентинки традиционно достается украшениям — как уникальным ювелирным шедеврам, так и трендовой бижутерии. Остаемся верными тематике праздника и делаем выбор в пользу разных интерпретаций сердец.

Аксессуары

архивы пресс-служб

Paris Texas, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 128 200 руб.

архивы пресс-служб

Бабочка Giorgio Armani, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 11 850 руб.

архивы пресс-служб

Кеды Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 41 550 руб.

архивы пресс-служб

Сумка No.216 «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 13 999 руб.

архивы пресс-служб

Галстук Zilli, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 21 600 руб.

архивы пресс-служб

Geox, Невский пр., 114-116

архивы пресс-служб

Кепка Cocoshnik, наб. реки Мойки, 58А, 4 000 руб.

архивы пресс-служб

Босоножки Jimmy Choo, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 73 100 руб.

архивы пресс-служб

Платок Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 27 300 руб.

архивы пресс-служб

Балетки Age of Innocence, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 25 999 руб.

архивы пресс-служб

United Colors of Benetton, Невский пр., 56

Туфли с перьями, блестящие сапоги, шелковые бабочки, галстуки и кепки с названием вполне подходящего для Дня святого Валентина фильма «Выживут только любовники».

Косметика и парфюмерия

архивы пресс-служб

Парфюмерная вода AERIN Fleur de Peony, купить онлайн, 11 000 руб.

архивы пресс-служб

Note, «Золотое яблоко»

архивы пресс-служб

Набор Erborian, купить онлайн, 2 380 руб.

архивы пресс-служб

Note, «Золотое яблоко»

архивы пресс-служб

Note, «Золотое яблоко»

архивы пресс-служб

Note, «Золотое яблоко»

14 февраля — хороший повод обзавестись новой красной помадой, хайлайтером, палеткой теней или парфюмерной водой. А можно всем и сразу!

Для праздника

архивы пресс-служб

Бокалы Baccarat, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 63 450 руб.

архивы пресс-служб

Свеча Zielinski & Rozen, купить онлайн,  3 123 руб.

архивы пресс-служб

Постельное белье Ornate Medallion Lace, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 242 910 руб.

архивы пресс-служб

Игрушка Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 2 200 руб.

архивы пресс-служб

Бокалы Patres Ceres, купить онлайн, 78 000 руб.

архивы пресс-служб

Свеча Cocoshnik, наб. реки Мойки, 58А, 1 500 руб.

Завершаем процесс создания праздничного настроения с помощью бокалов, свечей, пастельного белья и забавных мягких игрушек.

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