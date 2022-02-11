70 вариантов подарков ко Дню святого Валентина: от шелкового белья до хрустальных бокалов

Платья-комбинации, воздушные, фигурные или с воланами — выбор образа практически безграничен. В случае, если день всех влюбленных застал вас в менее подходящих для вечерних аутфитов условий, подойдут пуховики, украшенные перьями, худи и футболки с символикой праздника.