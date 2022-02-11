70 вариантов подарков ко Дню святого Валентина: от шелкового белья до хрустальных бокалов

«Собака.ru» собрала одежду, аксессуары, украшения, белье и предметы интерьера, которые точно сделают 14 февраля праздничным (с партнером или без). Дизайнеры сделали все, чтобы мы сами могли превратиться в настоящую валентинку.
Одежда
Платье Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 167 000 руб.
Платье Alaia, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 684 000 руб.
Платье MSGM, VERY concept store, ул. Ленина, 19, 43 400 руб.
Платье Tom Ford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 478 000 руб.
Рубашка Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а
Платье My 812, Каменноостровский пр., 54, 60 900 руб.
Рубашка P.A.R.O.S.H., Golden Line, Большой пр. П. С., 49
Платье M_U_R, наб. реки Фонтанки, 129, 20 000 руб.
Платье Alexander McQueen, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 161 000 руб.
Платье United Colors of Benetton, Невский пр., 56
Брюки MSGM, VERY concept store, ул. Ленина, 19, 29 400 руб.
Юбка Raf Simons, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 94 400 руб.
Платье 404 NOT FOUND, ул. Марата, 52, 25 130 руб.
Платье-комбинация Svoya, купить онлайн, 26 000 руб.
Жакет United Colors of Benetton, Невский пр., 56
Футболка Chloe, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 8 499 руб.
Плащ Geox, Невский пр., 114-116
Жилет Diego M
Пуховик Diego M
Тельняшка Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 1 900 руб.
Поло United Colors of Benetton, Невский пр., 56
Худи MSGM, VERY concept store, ул. Ленина, 19, 26 900 руб.
Платье Gucci, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 99 000 руб.
Платья-комбинации, воздушные, фигурные или с воланами — выбор образа практически безграничен. В случае, если день всех влюбленных застал вас в менее подходящих для вечерних аутфитов условий, подойдут пуховики, украшенные перьями, худи и футболки с символикой праздника.
Белье
La Perla, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 59 950 руб.
Комплект Сorporelle, наб. Реки Карповки, 5, корп. 22, нужна запись, верх — 5 990 руб., низ — 3 990 руб.
Комплект Сorporelle, наб. Реки Карповки, 5, корп. 22, нужна запись, верх — 5 990 руб., низ — 3 990 руб.
Шелковые боксеры Tom Ford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 18 650 руб.
Боди Zimmermann, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 15 350 руб.
Кимоно Saint-Tokyo, Уральская, 13, 9 700 руб.
Корсет Nensi Dojaka, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 69 500 руб.
Брифы Zegna, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 5 230 руб.
Прекрасно, что от парадигмы «радовать кого-то», к 2022 году мы точно пришли к подходу «радовать себя». Один из способов — шикарное нижнее белье.
Украшения
Chopard Happy Hearts, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 225 150 руб.
Parure Atelier, Петрозаводская ул., 13, цена по запросу
Браслет Korloff, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 147 000 руб.
Parure Atelier, Петрозаводская ул., 13, цена по запросу
Chopard High Jewellery, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Серьги I Love Cameo, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 24 999 руб.
Колье 35.02, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 13 800 руб.
Колье I Love Cameo, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 4 999 руб.
Кольцо Maximilian Silver Label, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 9 000 руб.
Колье I Love Cameo, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 14 999 руб.
Кольцо Phenomenal Studio, 47 Store, Большой пр. П. С., 47, Владимирский пр, 1/47, культурное пространство NoMER
Серьги-пуссеты 35.02, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 17 500 руб.
Браслет LU, 47 Store, Большой пр. П. С., 47, Владимирский пр, 1/47, культурное пространство NoMER
Кольцо Avgvst, Рубинштейна, 16, 9 800 руб.
Серьги Recycle Object, DAFNA, ул. Кронверкская, 12, Loft MODUL, Невский пр., 74-76, 2 300 руб.
Звание лучшей валентинки традиционно достается украшениям — как уникальным ювелирным шедеврам, так и трендовой бижутерии. Остаемся верными тематике праздника и делаем выбор в пользу разных интерпретаций сердец.
Аксессуары
Paris Texas, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 128 200 руб.
Бабочка Giorgio Armani, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 11 850 руб.
Кеды Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 41 550 руб.
Сумка No.216 «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 13 999 руб.
Галстук Zilli, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 21 600 руб.
Geox, Невский пр., 114-116
Кепка Cocoshnik, наб. реки Мойки, 58А, 4 000 руб.
Босоножки Jimmy Choo, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 73 100 руб.
Платок Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 27 300 руб.
Балетки Age of Innocence, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 25 999 руб.
United Colors of Benetton, Невский пр., 56
Туфли с перьями, блестящие сапоги, шелковые бабочки, галстуки и кепки с названием вполне подходящего для Дня святого Валентина фильма «Выживут только любовники».
Косметика и парфюмерия
Парфюмерная вода AERIN Fleur de Peony, купить онлайн, 11 000 руб.
Набор Erborian, купить онлайн, 2 380 руб.
14 февраля — хороший повод обзавестись новой красной помадой, хайлайтером, палеткой теней или парфюмерной водой. А можно всем и сразу!
Для праздника
Бокалы Baccarat, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 63 450 руб.
Свеча Zielinski & Rozen, купить онлайн, 3 123 руб.
Постельное белье Ornate Medallion Lace, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 242 910 руб.
Игрушка Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 2 200 руб.
Бокалы Patres Ceres, купить онлайн, 78 000 руб.
Свеча Cocoshnik, наб. реки Мойки, 58А, 1 500 руб.
Завершаем процесс создания праздничного настроения с помощью бокалов, свечей, пастельного белья и забавных мягких игрушек.
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