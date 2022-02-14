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Вещи

Джинсовые комплекты, платья в бохо стиле и платформа в летней коллекции Maje

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пресс-служба Maje
пресс-служба Maje
пресс-служба Maje
пресс-служба Maje
пресс-служба Maje
пресс-служба Maje
пресс-служба Maje
пресс-служба Maje
пресс-служба Maje
пресс-служба Maje
пресс-служба Maje
пресс-служба Maje

Maje уже показали свою летнюю коллекцию. Она вдохновлена стилем и свободой 70-х, поэтому среди вещей богемные платья в пол с графичными принтами, мини-платья со сборками на талии, v-образными вырезами, пышными рукавами и воротником-стойкой, комплекты из денима с джинсами и жилетками, шорты, украшенные бусинами, и свободные блузы. Главной обувью грядущего сезона бренд назначил босоножки на толстом, устойчиво каблуке и трендовой платформе.

пресс-служба Maje
пресс-служба Maje
пресс-служба Maje
пресс-служба Maje

Для летней коллекции дизайнеры Maje выбрали только натуральные материалы, а при создании вещей использовали вязание крючком, макраме и работали с кружевом.

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