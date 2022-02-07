Дофаминовая нарядность в новой коллекции Reserved

В новой капсульной коллекции бренд воспевает dopamine dressing — тренд на яркие цвета, нарядность, контрастную палитру. Эта тенденция стала одной из главных во времена постлокдауна и гарантирует исправную выработку гормонов счастья. Капсула Reserved получила название Colour Treats.
За яркие цвета и контрастную палитру в коллекции отвечают оттенки сиреневого и фиолетового, которые сочетаются с насыщенными розовым, зеленым, бирюзовым, кобальтом и светло-голубым. Также присутствуют различные текстуры с шиммером – вязаные, плиссированные и стеганые. Узоры Colour Treats вдохновлены локальными ремеслами. Например, жаккардовая ткань с принтом, который отсылает к детской пиньяте (южноамериканская игрушка, наполненная сладостями), а также орнаменты похожие на ковер Килим (тканый гладкий двусторонний ковер ручной работы).
Среди вещей — брюки, юбки, жилеты, трикотаж, модели из денима нестандартных цветов. Так джинсовое мини-платье Reserved сделали конфетно-розовым, джинсовые комбинезон — сиреневым, а джинсовый комплект из жилета и юбки с поясом — светло голубым.
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