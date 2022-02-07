Дофаминовая нарядность в новой коллекции Reserved

За яркие цвета и контрастную палитру в коллекции отвечают оттенки сиреневого и фиолетового, которые сочетаются с насыщенными розовым, зеленым, бирюзовым, кобальтом и светло-голубым. Также присутствуют различные текстуры с шиммером – вязаные, плиссированные и стеганые. Узоры Colour Treats вдохновлены локальными ремеслами. Например, жаккардовая ткань с принтом, который отсылает к детской пиньяте (южноамериканская игрушка, наполненная сладостями), а также орнаменты похожие на ковер Килим (тканый гладкий двусторонний ковер ручной работы).