Geox выпустили весеннюю коллекцию в оттенках сафари — песочном и серо-бежевом

Хэдлайнерами весеннего сезона от Geox стали легкие полусапожки и ботильоны из замши, которые дизайнеры бренда предлагают носить со всем: платьями, юбками, трикотажными комплектами и джинсами. Обувь отличается устойчивым каблуком, сдержанным декором и цветовой палитрой — это оттенки сафари: песочный и серо-бежевый.