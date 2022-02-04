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Geox выпустили весеннюю коллекцию в оттенках сафари — песочном и серо-бежевом

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пресс-служба Geox

У итальянского бренда Geox вышла новая коллекция. При работе над ней дизайнеры марки вдохновлялись образом современной женщины, именно поэтому в коллекцию весна-лето 2022 вошли максимально разные модели обуви: от кроссовок до ботильонов на каблуке.

пресс-служба Geox
пресс-служба Geox
пресс-служба Geox
пресс-служба Geox

Хэдлайнерами весеннего сезона от Geox стали легкие полусапожки и ботильоны из замши, которые дизайнеры бренда предлагают носить со всем: платьями, юбками, трикотажными комплектами и джинсами. Обувь отличается устойчивым каблуком, сдержанным декором и цветовой палитрой — это оттенки сафари: песочный и серо-бежевый.

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