Geox выпустили весеннюю коллекцию в оттенках сафари — песочном и серо-бежевом

У итальянского бренда Geox вышла новая коллекция. При работе над ней дизайнеры марки вдохновлялись образом современной женщины, именно поэтому в коллекцию весна-лето 2022 вошли максимально разные модели обуви: от кроссовок до ботильонов на каблуке.
Хэдлайнерами весеннего сезона от Geox стали легкие полусапожки и ботильоны из замши, которые дизайнеры бренда предлагают носить со всем: платьями, юбками, трикотажными комплектами и джинсами. Обувь отличается устойчивым каблуком, сдержанным декором и цветовой палитрой — это оттенки сафари: песочный и серо-бежевый.
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