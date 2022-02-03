Покупка недели: платок с изображением плафона исторической сцены Мариинского театра

Платок создан в Италии и выпущен лимитированной серией. Всю его прекрасность показала солистка Мариинского балета Рената Шакирова. Съемка проходила в том самом зале, что стал вдохновением для дизайна аксессуара. Носим и с балетной пачкой, и с объемным структурным пиджаком, и с трендовыми джинсами с низкой посадкой: по назначению, на руке и вместо ремня.