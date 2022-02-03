18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Покупка недели: платок с изображением плафона исторической сцены Мариинского театра

Поделиться:

Михаил Вильчук/Мариинский театр
Михаил Вильчук/Мариинский театр

Мы определили идеальный визуальный маркер петербуржца! Это платок от Мариинского театра, который имеет все шансы из объекта сувенирного превратиться в вещь повседневную и отличительную. Аксессуар украшен принтом в виде плафона исторической сцены Мариинки, а выполнен из натурального шелка.

Михаил Вильчук/Мариинский театр

Платок создан в Италии и выпущен лимитированной серией. Всю его прекрасность показала солистка Мариинского балета Рената Шакирова. Съемка проходила в том самом зале, что стал вдохновением для дизайна аксессуара. Носим и с балетной пачкой, и с объемным структурным пиджаком, и с трендовыми джинсами с низкой посадкой: по назначению, на руке и вместо ремня.

Михаил Вильчук/Мариинский театр
Михаил Вильчук/Мариинский театр

Аксессуар от Мариинки можно купить только офлайн в сувенирных киосках театра. Обойдется главный аксессуар весны истинного петербуржца в 8 500 рублей.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: