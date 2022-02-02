Versace показали мужскую коллекцию осень-зима 2022: атласные тренчи, кардиганы и бомберы поверх пиджаков

Коллекция Versace воплощает современную роскошь с четкими формами и плавными линиями. В нее вошли кардиганы, мягкие свитеры, свободные брюки, атласные тренчи, классические костюмы, куртки и бомберы, которые можно (и нужно!) носить поверх пиджаков. Среди принтов — архивный узор модного дома La Greca и анималистичный, а в цветовой палитре главенствуют чистые и яркие оранжевый, бирюзовый, фиолетовый.