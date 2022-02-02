Versace показали мужскую коллекцию осень-зима 2022: атласные тренчи, кардиганы и бомберы поверх пиджаков

Versace провели показ мужской коллекции сезона осень-зима 2022-2023. Креативный директор модного дома Донателла Версаче решила представить новую коллекцию именно 02.02.2022, так как она отражает актуальный образ мужчины Versace версии 2.0. Для демонстрации коллекции бренд снял двухминутное видео, автором которого стал режиссер Гордон фон Стейнер.
Коллекция Versace воплощает современную роскошь с четкими формами и плавными линиями. В нее вошли кардиганы, мягкие свитеры, свободные брюки, атласные тренчи, классические костюмы, куртки и бомберы, которые можно (и нужно!) носить поверх пиджаков. Среди принтов — архивный узор модного дома La Greca и анималистичный, а в цветовой палитре главенствуют чистые и яркие оранжевый, бирюзовый, фиолетовый.
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