Платья-цветы, укороченный свитер и скульптурный топ: 7 вещей для приближения весны

Совсем крошечная (всего двадцать сантиметров!) мини-сумка стала новым флагманом культовой линии Horsebit. Дом Gucci запустил ее в 1953 году, назвав по одному из главных кодов дома — пряжке с двойным кольцом. Этот элемент декора заимствован из конного спорта, ведь именно с производства аксессуаров для верховой езды началась история марки. Сумка-малышка выполнена из традиционной канвы с двойной буквой G — кстати, этот логотип появился в том же 1953 году — и по форме напоминает ретро-ридикюли миланских донн.

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