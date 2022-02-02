Платья-цветы, укороченный свитер и скульптурный топ: 7 вещей для приближения весны

Директор отдела моды «Собака.ru» Ксения Гощицкая шаманит быструю весну и носит платья-цветы. И вам советует.
Сумка Gucci
Совсем крошечная (всего двадцать сантиметров!) мини-сумка стала новым флагманом культовой линии Horsebit. Дом Gucci запустил ее в 1953 году, назвав по одному из главных кодов дома — пряжке с двойным кольцом. Этот элемент декора заимствован из конного спорта, ведь именно с производства аксессуаров для верховой езды началась история марки. Сумка-малышка выполнена из традиционной канвы с двойной буквой G — кстати, этот логотип появился в том же 1953 году — и по форме напоминает ретро-ридикюли миланских донн.
ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23
Пиджак Saint Laurent
Лаконичный крой 1960-х и яркая палитра 1980-х — Энтони Ваккарелло продолжает переосмысливать наследие дома Saint Laurent и в модели пиджака из мягкого фактурного букле использует архивный узор «собачий клык», но не в черно-белом, а в многоцветном варианте.
ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23
Свитер Claudie Pierlot
Укороченный свитер — жаркий привет из нулевых! Благородного цвета охры кроп-пуловер Claudie Pierlot обещает стать лидером топ-чартов.
Claudie Pierlot, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73
Топ Alexander McQueen
Приталенный силуэт, пышная баска и рукава-буф — драматичные скульптурные драпировки топа Alexander McQueen соединяют викторианскую эпоху и мир будущего: его прототип Сара Бертон сначала рисовала в 3D-формате, чтобы производство стало более экологичным.
ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23
Коллекция Atelier Biser
Кутюр в Петербурге? Конечно да! Новая коллекция Atelier Biser названа Reine du Jardin — «королева цветов». В хрупкие цветы и превращает своих адептов основательница бренда Ксения Подвальная: платья в форме ириса и чокеры с гигантскими орхидеями мы будем носить этой весной.
Atelier Biser, Таврическая ул., 5
Куртка Maje
Мы нашли лучшую альтернативу пуховику — двустороннюю куртку Maje, которая стеганой тканью напоминает ватник. Остроумная идея совместить в одной вещи сразу две еще и соответствует главной повестке дня — осознанному потреблению. С одной стороны куртка окрашена в универсальный оттенок хаки, с другой прячет нежный цветочный принт. Носить его будем в этно-ключе — с суперхитом нового сезона: клогами и плетеной сумкой-корзинкой.
Maje, Большой пр. П. С., 57/1, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73
Платье и пиджак Sandro
Дизайнеры Sandro возвращают «гусиную лапку», но меняют черный цвет на алый и делают культовый рисунок намного крупнее. Что получается? Маст-хэвы сезона: очень инстаграмное приталенное платье с нагрудными карманами и репсовой лентой или однобортный пиджак с аккуратными лацканами мы точно увидим в новом сезоне сериала «Эмили в Париже».
Sandro, Большой пр. П. С., 57/1, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73
Текст: Дарья Пашина
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