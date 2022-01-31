Заверните все: 25 объемных шарфов, в которые мы будет кутаться до конца зимы

Если встал вопрос: как стилизовать такой шарф, можно обратиться к лукбуку осенне-зимней коллекции 2022-2023 бренда The Row. Сестры Олсен учат носить объемные шарфы не только с пальто и пиджаками, но и с открытыми платьями. Там же можно подглядеть, как завязать аксессуар или воообще просто накинуть его на одно плечо.