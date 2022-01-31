Заверните все: 25 объемных шарфов, в которые мы будет кутаться до конца зимы

В гардеробе каждого петербуржца просто обязан быть объемный шарф, которым можно укрыться с головой от неожиданной метели или холодного ветра. С таким аксессуаром не только прогулки по Финскому заливу станут приятнее, но и звание трендсеттера гарантировано. «Собака.ru» собрала лучшие варианты больших и уютных шарфов, а также шарфов-пледов.
Цветные
Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 59 950 руб.
Loewe, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 19 500 руб.
Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 47 850 руб.
Arket, купить онлайн, 6 900 руб.
Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 599 руб.
Ugly Sweater Club, ул, Рубинштейна, 23, купить онлайн, 12 00 руб.
Marni, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 30 100 руб.
Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 499 руб.
Bacon, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 22 999 руб.
Если встал вопрос: как стилизовать такой шарф, можно обратиться к лукбуку осенне-зимней коллекции 2022-2023 бренда The Row. Сестры Олсен учат носить объемные шарфы не только с пальто и пиджаками, но и с открытыми платьями. Там же можно подглядеть, как завязать аксессуар или воообще просто накинуть его на одно плечо.
Не ограничивайте себя — шарфы могут быть как яркими цветными, так и сдержанными однотонными, из шерсти или из нейлона. Совет: классный и легкий плед вполне может заменить шарф и стать главным стилеобразующим элементом образа.
Сдержанные
UShatava, наб. реки Мойки, 59, 9 100 руб.
Chanel, Невский пр., 152, 66 600 руб.
Prada, ул. Большая Конюшенная, 13, 110 000 руб.
Dior, Невский пр., 113/4, 45 000 руб.
Love to Knit, ул. Академика Павлова 16Б, 9 500 руб.
Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 999 руб.
Toteme, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 24 400 руб.
Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 4 995 руб.
UShatava, наб. реки Мойки, 59, 8 900 руб.
Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 799 руб.
UShatava, наб. реки Мойки, 59, 30 100 руб.
Novaya, наб. реки Карповки, 5, литера К, «Ленполиграфмаш», 4 000 руб.
Gate31, ул. Рубинштейна, 9, ул. Гороховая, 31, Большой пр. П. С., 86, 4 990 руб.
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