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Заверните все: 25 объемных шарфов, в которые мы будет кутаться до конца зимы

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В гардеробе каждого петербуржца просто обязан быть объемный шарф, которым можно укрыться с головой от неожиданной метели или холодного ветра. С таким аксессуаром не только прогулки по Финскому заливу станут приятнее, но и звание трендсеттера гарантировано. «Собака.ru» собрала лучшие варианты больших и уютных шарфов, а также шарфов-пледов. 

Цветные

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Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 59 950 руб.

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Loewe, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 19 500 руб.

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Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 47 850 руб.

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Arket, купить онлайн, 6 900 руб.

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Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 599 руб.

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Ugly Sweater Club, ул, Рубинштейна, 23, купить онлайн, 12 00 руб.

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Marni, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 30 100 руб.

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Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 499 руб.

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Bacon, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 22 999 руб.

Если встал вопрос: как стилизовать такой шарф, можно обратиться к лукбуку осенне-зимней коллекции 2022-2023 бренда The Row. Сестры Олсен учат носить объемные шарфы не только с пальто и пиджаками, но и с открытыми платьями. Там же можно подглядеть, как завязать аксессуар или воообще просто накинуть его на одно плечо.

архивы пресс-служб

The Row осень-зима 2022-2023

архивы пресс-служб

The Row осень-зима 2022-2023

архивы пресс-служб

The Row осень-зима 2022-2023

архивы пресс-служб

The Row осень-зима 2022-2023

архивы пресс-служб

The Row осень-зима 2022-2023

Не ограничивайте себя — шарфы могут быть как яркими цветными, так и сдержанными однотонными, из шерсти или из нейлона. Совет: классный и легкий плед вполне может заменить шарф и стать главным стилеобразующим элементом образа.

Сдержанные

архивы пресс-служб

UShatava, наб. реки Мойки, 59, 9 100 руб.

архивы пресс-служб

Chanel, Невский пр., 152, 66 600 руб.

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Prada, ул. Большая Конюшенная, 13, 110 000 руб.

архивы пресс-служб

Dior, Невский пр., 113/4, 45 000 руб.

архивы пресс-служб

Love to Knit, ул. Академика Павлова 16Б, 9 500 руб.

архивы пресс-служб

Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 999 руб.

архивы пресс-служб

Toteme, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 24 400 руб.

архивы пресс-служб

Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 4 995 руб.

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UShatava, наб. реки Мойки, 59, 8 900 руб.

архивы пресс-служб

Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 799 руб.

архивы пресс-служб

UShatava, наб. реки Мойки, 59, 30 100 руб.

архивы пресс-служб

Novaya, наб. реки Карповки, 5, литера К, «Ленполиграфмаш», 4 000 руб.

архивы пресс-служб

Gate31, ул. Рубинштейна, 9, ул. Гороховая, 31, Большой пр. П. С., 86, 4 990 руб.

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