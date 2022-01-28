Показ российского модного дома Yanina завершил кутюрную Неделю моды в Париже

Российский модный дом Yanina Couture впервые вошел в расписание кутюрной Недели моды в Париже, более того, закрыл ее. Дизайнер Юлия Янина показала коллекцию, вдохновленную эпохой 60-х и ее иконами, среди которых модель Верушка, актрисы Джейн Биркин, Бриджит Бардо, Катрин Денев. Цветовая палитра коллекции, состоящая из всех цветов радуги, отсылает к работам художницы Сони Делоне.