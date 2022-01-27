Fendi провели показ кутюрной коллекции весна-лето 2022: римские фрески, статуи и воротник-стойка

У модного дома Fendi состоялся показ новой кутюрной коллекции. И сет-дизайн офлайн-шоу, и сама одежда вдохновлены Вечным городом — Римом. Креативный директор женской линии бренда Ким Джонс исследовал римские исторические коды через футуристическую призму, чтобы стереть границы времени и пространства. Он украсил вещи принтами в виде фресок и римских статуй, использовал в качестве деталей архитектурные элементы соборов, а воротники-стойки и жакеты его авторства напомнили канонические одежды католических священников.