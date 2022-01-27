18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Подчеркнутая сексуальность, 80-е и кожа: петербургская марка BATS выпустила весенне-летнюю коллекцию

Поделиться:

Анастасия Лисицына/BATS
Анастасия Лисицына/BATS
Анастасия Лисицына/BATS
Анастасия Лисицына/BATS
Анастасия Лисицына/BATS
Анастасия Лисицына/BATS
Анастасия Лисицына/BATS

Петербургская марка кожаной одежды BATS уже готова к весне — бренд выпустил коллекцию сезона весна-лето 2022. Она вдохновлена эстетикой и атмосферой 80-х, а также архивами модного дома Saint Laurent. Среди знаковых элементов — подчеркнутая сексуальность, объемные плечи, зауженные силуэты, драпировка, мини, пышные банты и яркие цвета.

Анастасия Лисицына/BATS
Анастасия Лисицына/BATS
Анастасия Лисицына/BATS
Анастасия Лисицына/BATS
Анастасия Лисицына/BATS
Анастасия Лисицына/BATS

В коллекцию вошли приталенный пиджак в цвете электрик, укороченная рубашка с выделенными плечами, короткие шорты с завышенной талией, юбка с фигурным вырезом. BATS изменили дизайн своего бестселлера — косухи — она приобрела объемные плечи. Кроме кожи марка в этот раз поработала с шелком: из него сделаны бра, мини-платья со сборкой и юбки с акцентым бантом. Референсом к съемке новой коллекции, которая прошла на станции метро «Спортивная», стал фильм «Бегущий по лезвию» 1982 года.

Анастасия Лисицына/BATS
Анастасия Лисицына/BATS
Анастасия Лисицына/BATS
Анастасия Лисицына/BATS
Анастасия Лисицына/BATS
Анастасия Лисицына/BATS

Фото: Анастасия Лисицына 

Стиль: Заля Шокарова

Ассистент стилиста: Рената Хамитова 

Макияж: Саша Строганова

Модель: Варвара Хромова 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: