Подчеркнутая сексуальность, 80-е и кожа: петербургская марка BATS выпустила весенне-летнюю коллекцию

В коллекцию вошли приталенный пиджак в цвете электрик, укороченная рубашка с выделенными плечами, короткие шорты с завышенной талией, юбка с фигурным вырезом. BATS изменили дизайн своего бестселлера — косухи — она приобрела объемные плечи. Кроме кожи марка в этот раз поработала с шелком: из него сделаны бра, мини-платья со сборкой и юбки с акцентым бантом. Референсом к съемке новой коллекции, которая прошла на станции метро «Спортивная», стал фильм «Бегущий по лезвию» 1982 года.