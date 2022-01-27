Подчеркнутая сексуальность, 80-е и кожа: петербургская марка BATS выпустила весенне-летнюю коллекцию

Петербургская марка кожаной одежды BATS уже готова к весне — бренд выпустил коллекцию сезона весна-лето 2022. Она вдохновлена эстетикой и атмосферой 80-х, а также архивами модного дома Saint Laurent. Среди знаковых элементов — подчеркнутая сексуальность, объемные плечи, зауженные силуэты, драпировка, мини, пышные банты и яркие цвета.
В коллекцию вошли приталенный пиджак в цвете электрик, укороченная рубашка с выделенными плечами, короткие шорты с завышенной талией, юбка с фигурным вырезом. BATS изменили дизайн своего бестселлера — косухи — она приобрела объемные плечи. Кроме кожи марка в этот раз поработала с шелком: из него сделаны бра, мини-платья со сборкой и юбки с акцентым бантом. Референсом к съемке новой коллекции, которая прошла на станции метро «Спортивная», стал фильм «Бегущий по лезвию» 1982 года.
Фото: Анастасия Лисицына
Стиль: Заля Шокарова
Ассистент стилиста: Рената Хамитова
Макияж: Саша Строганова
Модель: Варвара Хромова
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