Взгляните на кутюрную коллекцию Jean Paul Gaultier, в которой соединились оптические иллюзии и морская полоска — знаковый принт Жан-Поля Готье

Продолжается кутюрная Неделя моды, на которой состоялся показ модного дома Jean Paul Gaultier. Коллекцию Couture бренда создал приглашенный дизайнер — креативный директор Y/Project Гленн Мартенс. При работе над образами он обратился к творчеству самого Жан-Поля Готье, по-своему интерпретировав знаковые визуальные коды легендарного французского кутюрье. Напомним, что в 2020 году Жан-Поль Готье оставил должность креативного директора собственного дома моды, с тех пор коллекции Jean Paul Gaultier создаются приглашенными модельерами.
В новую кутюрную коллекцию Jean Paul Gaultier авторства Гленна Мартенса вошли платья в пол, фантазийные топы, комбинезон и корсеты. Главный прием, который использовал дизайнер — прием оптической иллюзии или 3D — один из самых любимых в творчестве Готье. Два платья (белое в черную полоску и черное в белую) почти дословно цитируют знаковый полосатый принт кутюрье и отсылают к его архивным платьям 90-х. Также в коллекции Jean Paul Gaultier Couture по версии Гленна Мартенса есть отсылки к кутюрным коллекциям 2000-х, объемные фактурные платья, трикотажные, платья и топы из лент.
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