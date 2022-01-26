Valentino показали коллекцию Haute Couture весна-лето 2022: насыщенные цвета, пайетки и низкая посадка брюк

Коллекция Valentino Haute Couture состоит из вечерних платьев в пол (как воздушных из полупрозрачных материалов, так и с объемными юбками), украшенных перьями и пайетками, мини-платьев, демонстрирующих чулки, свободных брюк на низкой посадке и топов со шлейфом. Для мужчин Пьерпаоло Пиччоли создал брюки, аналогичные по силуэту женским, блузы и рубашки с глубоким v-образным вырезом. Многие вещи также украсили пайетки. Креативный директор Valentino славится потрясающей работой с цветой, что лишний раз подтвердил новой кутюрной коллекцией. В ее цветовую палитру вошли как нюдовые, шоколадные, черные и белые оттенки, так и насыщенные красный, розовый, фиолетовый, зеленый, желтый, оранжевый и синий.