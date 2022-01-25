Chanel провели кутюрный показ, на котором было все — кони, перья и твидовые костюмы

Коллекция Chanel Couture весна-лето 2022 состоит из твидовых брючных костюмов, жакетов и пальто, юбок, выполненных из кружева и полупрозрачных тканей, платьев в пол с цветочным принтом, топов, расшитых пайетками и камнями, и полупрозрачных вечерних платьев. Многие вещи креативный директор Chanel Виржини Виар дополнила перьями — украсила ими рукава, юбки и коктейльные платья. Закрыл показ модного дома традиционный образ невесты— свободное белое платье на бретелях в сочетании с венком с лентами.