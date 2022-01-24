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Вещи

Посмотрите на новую коллекцию Dior Haute Couture: колготки, украшенные бисером, прозрачные платья и минимализм

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архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы

На кутюрной Неделе моды в Париже коллекцию весна-лето 2022 показал модный дом Dior. В ней соединились вышивки (характерные для бренда), выполненные мастерицами ателье Dior, и выверенный минимализм (что довольно неожиданно). Так в коллекцию вошли сдержанные костюмы-двойки, лаконичные платья в пол, вечерние платья из прозрачных тканей и кружева, блестящие боди, колготки и обувь, украшенные бисером.

архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы

Палитра новой кутюрной коллекции модного дома состоит всего из двух цветов — черного и белого. Над сценографией показа работали профессионалы организации Сhanakya School Of Craft, которая занимается сохранением мировых ремесел. Декорациями для шоу стали масштабные ручные вышивки.

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