Посмотрите на новую коллекцию Dior Haute Couture: колготки, украшенные бисером, прозрачные платья и минимализм

На кутюрной Неделе моды в Париже коллекцию весна-лето 2022 показал модный дом Dior. В ней соединились вышивки (характерные для бренда), выполненные мастерицами ателье Dior, и выверенный минимализм (что довольно неожиданно). Так в коллекцию вошли сдержанные костюмы-двойки, лаконичные платья в пол, вечерние платья из прозрачных тканей и кружева, блестящие боди, колготки и обувь, украшенные бисером.