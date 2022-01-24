Ulyana Sergeenko презентовали кутюрную коллекцию SS 2022: елецкое кружево, дивы 20-х годов и первый в истории бренда мужской кутюр

В коллекцию Ulyana Sergeenko вошли жакеты и костюмы, украшенные вышивками ручной работы, платья и бюстье силуэтов, отсылающих к 20-м годам, из елецкого кружева, комбинезоны с пайетками и стеклярусом, платья-комбинации из бусин с Гусевского хрустального завода, головные уборы, дополненные цветами, а также сумки в виде теннисных ракеток.