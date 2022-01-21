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25 реально теплых варежек и перчаток: от остромодных до классических кашемировых моделей

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Впереди еще полтора месяца зимы, поэтому не расслабляемся и не игнорируем один из главных сезонных аксессуаров — варежки и перчатки. Тем более, что они давно стали стилеобразующим элементом классного образа. Мы собрали отличные варианты: как варежки в аутдор-эстетике и лыжные перчатки, так и стеганные модели и модели из кашемира. 

Варежки

архив пресс-службы

Prada, ул. Большая Конюшенная, 13, 48 000 руб.

архив пресс-службы

Miu Miu, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 39 000 руб.

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Louis Vuitton, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 52 500 руб.

архив пресс-службы

Yves Salomon, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 12 350 руб.

архив пресс-службы

Nanushka, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 12 550 руб.

архив пресс-службы

Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 43 200 руб.

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Roeckl, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 11 500 руб.

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Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 999 руб.

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архив пресс-службы

Maison Margiela, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 8 450 руб.

архив пресс-службы

Silver Shine, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 85 000 руб.

архив пресс-службы

UShatava, наб. реки Мойки, 59, 5 700 руб.

архив пресс-службы

Ochra, 8store, ул. Казанская, 8-10, 1 600 руб.

архив пресс-службы

Gate31, ул. Рубинштейна, 9, ул. Гороховая, 31, Большой пр. П. С., 86, 1 995 руб.

архив пресс-службы

«Уста к устам», ул. Стремянная, 4, наб. Адмиралтейского канала, 2 Новая Голландия, «Бутылка»», 2 этаж, 2 200 руб.

архив пресс-службы

KAMINSKY, VERY Concept store, ул. Ленина, 19, 26 000 руб.

При выборе варежек есть, где разгуляться. Самые трендовые — в аутдор-эстетике, как у Prada или Yves Salomon, не отстают нейлоновые, стеганые, из экокожи, экомеха и замши. Для адептов классики — кашемировые, шерстяные и связанные вручную.

Перчатки

архив пресс-службы

Dior, Невский пр., 113/4, 65 000 руб.

архив пресс-службы

Raf Simons, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 25 650 руб.

архив пресс-службы

Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23,  36 800 руб.

архив пресс-службы

Dior, Невский пр., 113/4, 74 000 руб.

архив пресс-службы

Roeckl, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 7 900 руб.

архив пресс-службы

Chanel, Невский пр., 152, 85 100 руб.

архив пресс-службы

Prada, ул. Большая Конюшенная, 13, 85 000 руб.

архив пресс-службы

Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 5 490 руб.

архив пресс-службы

Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 1 999 руб.

архив пресс-службы

Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 1 499 руб.

архив пресс-службы

United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 799 руб.

архив пресс-службы

The Row, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 41 100 руб.

В мире перчаток тенденции такие же. Самые модные — лыжные и с нейлоновыми вставками, хороший пример подают Dior. Если традиционные перчатки кажутся скучными, эспериментируем с длиной, деталями и, конечно, цветом.

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