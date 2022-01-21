25 реально теплых варежек и перчаток: от остромодных до классических кашемировых моделей

Впереди еще полтора месяца зимы, поэтому не расслабляемся и не игнорируем один из главных сезонных аксессуаров — варежки и перчатки. Тем более, что они давно стали стилеобразующим элементом классного образа. Мы собрали отличные варианты: как варежки в аутдор-эстетике и лыжные перчатки, так и стеганные модели и модели из кашемира.
Варежки
Prada, ул. Большая Конюшенная, 13, 48 000 руб.
Miu Miu, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 39 000 руб.
Louis Vuitton, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 52 500 руб.
Yves Salomon, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 12 350 руб.
Nanushka, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 12 550 руб.
Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 43 200 руб.
Roeckl, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 11 500 руб.
Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 999 руб.
Maison Margiela, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 8 450 руб.
Silver Shine, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 85 000 руб.
UShatava, наб. реки Мойки, 59, 5 700 руб.
Ochra, 8store, ул. Казанская, 8-10, 1 600 руб.
Gate31, ул. Рубинштейна, 9, ул. Гороховая, 31, Большой пр. П. С., 86, 1 995 руб.
«Уста к устам», ул. Стремянная, 4, наб. Адмиралтейского канала, 2 Новая Голландия, «Бутылка»», 2 этаж, 2 200 руб.
KAMINSKY, VERY Concept store, ул. Ленина, 19, 26 000 руб.
При выборе варежек есть, где разгуляться. Самые трендовые — в аутдор-эстетике, как у Prada или Yves Salomon, не отстают нейлоновые, стеганые, из экокожи, экомеха и замши. Для адептов классики — кашемировые, шерстяные и связанные вручную.
Перчатки
Dior, Невский пр., 113/4, 65 000 руб.
Raf Simons, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 25 650 руб.
Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 36 800 руб.
Dior, Невский пр., 113/4, 74 000 руб.
Roeckl, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 7 900 руб.
Chanel, Невский пр., 152, 85 100 руб.
Prada, ул. Большая Конюшенная, 13, 85 000 руб.
Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 5 490 руб.
Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 1 999 руб.
Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 1 499 руб.
United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 799 руб.
The Row, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 41 100 руб.
В мире перчаток тенденции такие же. Самые модные — лыжные и с нейлоновыми вставками, хороший пример подают Dior. Если традиционные перчатки кажутся скучными, эспериментируем с длиной, деталями и, конечно, цветом.
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