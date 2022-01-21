25 реально теплых варежек и перчаток: от остромодных до классических кашемировых моделей

Впереди еще полтора месяца зимы, поэтому не расслабляемся и не игнорируем один из главных сезонных аксессуаров — варежки и перчатки. Тем более, что они давно стали стилеобразующим элементом классного образа. Мы собрали отличные варианты: как варежки в аутдор-эстетике и лыжные перчатки, так и стеганные модели и модели из кашемира.