Низкая посадка, шпильки и мини-юбки в Pre-Fall коллекции Blumarine

Бренд Blumarine представил новую коллекцию — Pre-Fall 2022. Креативный директор марки Никола Броньяно не просто процитировал в ней тренды 2000-х, а показал тотальные нулевые. Это подтверждают мини-юбки, остроносые сапоги на шпильке, шубы и дубленки, в том числе укороченные, брюки-карго на низкой посадке, ремни с большими бляхами в виде первой буквы названия бренда — «B», которые и вошли в коллекцию. Логотип украсил и плюшевые сумки.