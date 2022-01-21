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Низкая посадка, шпильки и мини-юбки в Pre-Fall коллекции Blumarine

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архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы

Бренд Blumarine представил новую коллекцию — Pre-Fall 2022. Креативный директор марки Никола Броньяно не просто процитировал в ней тренды 2000-х, а показал тотальные нулевые. Это подтверждают мини-юбки, остроносые сапоги на шпильке, шубы и дубленки, в том числе укороченные, брюки-карго на низкой посадке, ремни с большими бляхами в виде первой буквы названия бренда — «B», которые и вошли в коллекцию. Логотип украсил и плюшевые сумки.

архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы

Цветовая палитра новой коллекции Blumarine состоит преимущественно из розовых и красных оттенков. На этот раз Никола Броньяно обошелся без главного символа бренда — бабочки, а своей новой музой дизайнер назвал Жизель Бюндхен времен 2000-х.

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