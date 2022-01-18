Зимние распродажи в разагре! Вот 17 лучших предложений, которыми стоит воспользоваться прямо сейчас

На сайте и в офлайн-магазине Poison Drop сейчас можно найти найти как нарядные ювелирные украшения, так и более повседневные. Скидки зимней распродажи варьируются от 10 до 50%. Например, браслет Philippe Audibert с крупными зелеными кристаллами обойдется в 22 500 против прежних 37 500, а позолоченное кольцо SKYE из серебра со вставками из разноцветных цирконов и шпинели в 3 120 вместо 3 900.

Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73