Зимние распродажи в разагре! Вот 17 лучших предложений, которыми стоит воспользоваться прямо сейчас

Не спешите объявлять сезон подарков закрытым. Бренды вот не спешат, ведь в самом разгаре зимние сейлы, на которых можно найти как вещи из коллекций осень-зима 21-22, так и бестселлеры, со скидками до 70 (!) процентов. «Собака.ru» собрала самые выгодные и самые классные предложения.
«Кенгуру»
До 50%
Зимние скидки в «Кенгуру», которые достигают пятидесяти процентов, распространяются как на женские, так и на детские коллекции. Выгоду можете оценить сами: шерстяной джемпер фактурной вязки By Malene Birger обойдется в 21 700 вместо 31 000 рублей, а детские зимние сапоги MSGM — в 21 000 вместо 30 000.
«Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17
Au Pont Rouge
До 50%
Шуба Apparis, 32 730 вместо 40 900 руб.
Если еще не обзавелись шубой из экомеха, самое время это сделать. В универмаге Au Pont Rouge как раз тридцатипроцентная скидка на аналогичную вещь французского бренда Apparis (было — 40 900, стало — 32 730). И на многие другие вещи, например, обувь, пуховики, свитеры, рубашки, сумки, платья и спортивные комплекты.
Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73
Московский универмаг
До 30%
Брюки Betty Barclay, 5 950 вместо 8 500 руб..
Скидками в Московском универмаге можно воспользоваться как офлайн, так и онлайн — в интернет-магазине. Минус 30% распространяется на женские и мужские коллекции одежды, обуви и аксессуаров, а также посуду и текстиль для праздничной сервировки. Среди брендов-участников — BOSS, Tommy Hilfiger, Furla, Coccinelle, Caractere, Liu Jo, Pertini, Pollini, Digel, Bugatti, Vista Alegre. Брюки Betty Barclay, например, можно забрать за 5 950 вместо 8 500.
Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220
ДЛТ
30%
В старейшем универмаге Петербурга — ДЛТ — и на сайте действует специальное (и щедрое) предложение: −30% на коллекции осень-зима 2021/2022. Так шерстяной жакет в клетку с акцентными плечами Dolce & Gabbana радует ценой в 197 000 вместо 281 500, а мужской пуховой бомбер Balmain — в 165 000 вместо 236 000.
ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Tommy Hilfiger
До 50%
В Tommy Hilfiger сейчас можно собрать классический и крутой зимний мужской гардероб. Вот вам готовый образ: свитер с высоким горлом (8 495 вместо 16 990), пуховая парка (22 495 вместо 44 990), джинсы (8 394 вместо 13 990). Дополнить рюкзаком, шапкой и обувью по вкусу.
Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116
Reserved
До 70%
Все скидочные рекорды бьют Reserved. Их скидка в 70% распространяется на стеганные пальто, куртки-рубашки, джинсы, куртки, свитшоты, блейзеры, трикотажные платья и по-прежнему дико модные теккинговые ботинки — в общем, все то, что мы будем точно будем носить до апреля. В качестве примера — трикотажное платье теперь стоит 1 999 вместо 2 499, а ботинки — 2 599 против прежних 3 299 рублей.
Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17
United Colors of Benetton
До 50%
Итальянский бренд сделал приличную скидку в 50% на вещи из женской, мужской и детской коллекций. Советуем приглядеться к женскому пуховику в стиле пэчворк, который сейчас стоит 17 499 (вместо 24 999) и классической мужской водолазке за 2 499 (вместо 4 999).
United Colors of Benetton, Невский пр., 56
Babochka
До 50%
На зимнем сейле в Babochka можно без преувеличения найти все и для всех: брюки, рубашки и юбки из шерсти, дубленки из овчины, кашемировые джемперы и кардиганы, пальто, платья, обувь и тресковые сумки. Смотрите сами: сумка JW Anderson за 34 400 вместо 68 800, брюки из шерсти Stella McCartney за 33 000 вместо 66 000, вязаный джемпер Off-White за 40 050 вместо 80 100.
Babochka, Невский пр., 36, 152, 153
Poison Drop
До 50%
На сайте и в офлайн-магазине Poison Drop сейчас можно найти найти как нарядные ювелирные украшения, так и более повседневные. Скидки зимней распродажи варьируются от 10 до 50%. Например, браслет Philippe Audibert с крупными зелеными кристаллами обойдется в 22 500 против прежних 37 500, а позолоченное кольцо SKYE из серебра со вставками из разноцветных цирконов и шпинели в 3 120 вместо 3 900.
Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73
PUMA
До 50%
Спортзалы уже заполнены желающими отделаться от Оливье и бутербродов с икрой, поэтому зимняя распродажа у PUMA как раз кстати. Тем более, что на сейле бренда можно найти и вещи для тренировок — кроссовки X-Ray² Ramble Trainers обойдутся в 3 690 (раньше стоили 7 490), и для расслабления — комфортный костюм теперь стоит 2 990 против прежних 5 990.
PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а
My812
До 30%
Блуза 12 800 вместо 16 000 руб.
У петербургского бренда My812 скидки на хиты марки. Например, на блузу со сборкой на талии, которая сейчас стоит 12 800 вместо 16 000. Однозначно надо брать.
My 812, Каменноостровский пр., 54
SHU
40%
Распродажу устроили и SHU. Марка, кстати, единственная петербургская и одна из трех российских, которая в этом году приняла участие в выставке Pitti Uomo (самая известная выставка мужской моды, проводится во Флоренции). Сейчас с хорошими скидками у петербуржцев можно найти пуховики, анораки, куртки, парки и шапки. Например, высокая шапка в разных оттенках сейчас стоит 1 790 рублей (прежняя цена — 2 690), а оверсайз пуховик 13 990 рублей (прежняя цена — 19 990).
SHU, Литейный пр., 61
UShatava
До 70%
UShatava сделали приличные скидки — от 30% до 70% — на свои иконы, вещи-трансформеры, аксессуары и модели из прошлых коллекций. Так жилет из коллекции осень-зима 21/22 сейчас обойдется в 11 340 рублей вместо 18 900, а трикотажные бадлон — в 3 990 вместо 5 700.
UShatava, наб. реки Мойки, 59
KRAKATAU
До 50%
Куртка, 17 990 вместо 20 990 руб.
В зимней распродаже технологичной марки KRAKATAU участвуют женские и мужские вещи как из зимней, так и из осенней коллекций. Отличная возможность запастись одеждой не только теплой (как куртка, которая сейчас стоит 17 990 рублей вместо 20 990) но и непромокаемой и непродуваемым — как раз для февральской и мартовской петербургской погоды.
KRAKATAU, Загородный пр. 9, «Галерея», Лиговский пр., 30а
Gate31
До 50%
На сейл в Gate31 отправляемся не только за одеждой, но и за теплыми аксессуарами. Например, капюшоном со скидкой в 50%, который сейчас стоит 1 845 (без скидки — 3 690), или манишкой со скидкой в 40% за 2 154 рублей (без скидки — 3 590).
Gate31, ул. Рубинштейна, 9, ул. Гороховая, 31, Большой пр. П. С., 86
Levi’s
До 50%
На сайте и в магазинах Levi’s действуют скидки на избранные модели. Так в распродаже участвуют свитшоты, рубашки и куртки из денима, джинсы, футболки, обувь и аксессуары. Для наглядности: джинсовая куртка за 11 800 вместо 16 900 рублей и экологичные джинсы High Loose Taper за 7 700 вместо 12 900.
Levi’s, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Питер Радуга», Космонавтов, 14
TOUS
До 40%
У испанского ювелирного дома скидки разнятся от 20 до 40%, распространяются не только на украшения, но и на аксессуары, и актуальны до 31 января. Есть шанс заполучить браслет, кольцо или подвеску с символом TOUS — легендарным мишкой. Такой браслет с IP-покрытием и серебром сейчас стоит 15 540 вместо 22 200, а кольцо в форме знакового для бренда медведя — 12 250 вместо 17 500.
TOUS, «Невский центр», Невский пр. 114, «Галерея», Лиговский пр., 30а
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.