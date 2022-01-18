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Вещи

Зимние распродажи в разагре! Вот 17 лучших предложений, которыми стоит воспользоваться прямо сейчас

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Не спешите объявлять сезон подарков закрытым. Бренды вот не спешат, ведь в самом разгаре зимние сейлы, на которых можно найти как вещи из коллекций осень-зима 21-22, так и бестселлеры, со скидками до 70 (!) процентов. «Собака.ru» собрала самые выгодные и самые классные предложения.

«Кенгуру»

До 50%

архив пресс-службы

Сапоги MSGM, 21 000 вместо 30 000 руб.

архив пресс-службы

Джемпер By Malene Birger, 21 700 вместо 31 000 руб.

Зимние скидки в «Кенгуру», которые достигают пятидесяти процентов, распространяются как на женские, так и на детские коллекции. Выгоду можете оценить сами: шерстяной джемпер фактурной вязки By Malene Birger обойдется в 21 700 вместо 31 000 рублей, а детские зимние сапоги MSGM — в 21 000 вместо 30 000.

«Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17

Au Pont Rouge

До 50%

архив пресс-службы

Шуба Apparis, 32 730 вместо 40 900 руб.

Если еще не обзавелись шубой из экомеха, самое время это сделать. В универмаге Au Pont Rouge как раз тридцатипроцентная скидка на аналогичную вещь французского бренда Apparis (было — 40 900, стало — 32 730). И на многие другие вещи, например, обувь, пуховики, свитеры, рубашки, сумки, платья и спортивные комплекты.

Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73

Московский универмаг

До 30%

архив пресс-службы

Брюки Betty Barclay, 5 950 вместо 8 500 руб..

Скидками в Московском универмаге можно воспользоваться как офлайн, так и онлайн — в интернет-магазине. Минус 30% распространяется на женские и мужские коллекции одежды, обуви и аксессуаров, а также посуду и текстиль для праздничной сервировки. Среди брендов-участников — BOSS, Tommy Hilfiger, Furla, Coccinelle, Caractere, Liu Jo, Pertini, Pollini, Digel, Bugatti, Vista Alegre. Брюки Betty Barclay, например, можно забрать за 5 950 вместо 8 500.

Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220

ДЛТ

30%

архив пресс-службы

Жакет Dolce & Gabbana, 197 000 вместо 281 500 руб. 

архив пресс-службы

Бомбер Balmain, 165 000 вместо 236 000 руб..

В старейшем универмаге Петербурга — ДЛТ — и на сайте действует специальное (и щедрое) предложение: −30% на коллекции осень-зима 2021/2022. Так шерстяной жакет в клетку с акцентными плечами Dolce & Gabbana радует ценой в 197 000 вместо 281 500, а мужской пуховой бомбер Balmain — в 165 000 вместо 236 000.

ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

Tommy Hilfiger

До 50%

архив пресс-службы

Свитер, 8 495 вместо 16 990 руб.

архив пресс-службы

Парка, 22 495 вместо 44 990 руб. 

архив пресс-службы

Джинсы, 8 394 вместо 13 990 руб.

В Tommy Hilfiger сейчас можно собрать классический и крутой зимний мужской гардероб. Вот вам готовый образ: свитер с высоким горлом (8 495 вместо 16 990), пуховая парка (22 495 вместо 44 990), джинсы (8 394 вместо 13 990). Дополнить рюкзаком, шапкой и обувью по вкусу.

Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116

Reserved

До 70%

архив пресс-службы

Платье, 1 999 вместо 2 499 руб.

архив пресс-службы

Ботинки, 2 599 вместо 3 299 руб.

Все скидочные рекорды бьют Reserved. Их скидка в 70% распространяется на стеганные пальто, куртки-рубашки, джинсы, куртки, свитшоты, блейзеры, трикотажные платья и по-прежнему дико модные теккинговые ботинки — в общем, все то, что мы будем точно будем носить до апреля. В качестве примера — трикотажное платье теперь стоит 1 999 вместо 2 499, а ботинки — 2 599 против прежних 3 299 рублей.

Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17

United Colors of Benetton

До 50%

архив пресс-службы

Пуховик, 17 499 вместо 24 999 руб. 

архив пресс-службы

Водолазка, 2 499 вместо 4 999 руб.

Итальянский бренд сделал приличную скидку в 50% на вещи из женской, мужской и детской коллекций. Советуем приглядеться к женскому пуховику в стиле пэчворк, который сейчас стоит 17 499 (вместо 24 999) и классической мужской водолазке за 2 499 (вместо 4 999).

United Colors of Benetton, Невский пр., 56

Babochka

До 50%

Сумка JW Anderson, 34 400 вместо 68 800 руб. 

Брюки Stella McCartney, 33 000 вместо 66 000 руб.

Джемпер Off-White, 40 050 вместо 80 100 руб..

На зимнем сейле в Babochka можно без преувеличения найти все и для всех: брюки, рубашки и юбки из шерсти, дубленки из овчины, кашемировые джемперы и кардиганы, пальто, платья, обувь и тресковые сумки. Смотрите сами: сумка JW Anderson за 34 400 вместо 68 800, брюки из шерсти Stella McCartney за 33 000 вместо 66 000, вязаный джемпер Off-White за 40 050 вместо 80 100.

Babochka, Невский пр., 36, 152, 153

Poison Drop

До 50%

архив пресс-службы

Браслет Philippe Audibert, 22 500 вместо 37 500 руб. 

архив пресс-службы

Кольцо SKYE, 3 120 вместо 3 900 руб.

На сайте и в офлайн-магазине Poison Drop сейчас можно найти найти как нарядные ювелирные украшения, так и более повседневные. Скидки зимней распродажи варьируются от 10 до 50%. Например, браслет Philippe Audibert с крупными зелеными кристаллами обойдется в 22 500 против прежних 37 500, а позолоченное кольцо SKYE из серебра со вставками из разноцветных цирконов и шпинели в 3 120 вместо 3 900.

Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73

PUMA

До 50%

архив пресс-службы

Костюм, 2 990 вместо 5 990 руб.

архив пресс-службы

Кроссовки, 3 690 вместо 7 490 руб. 

Спортзалы уже заполнены желающими отделаться от Оливье и бутербродов с икрой, поэтому зимняя распродажа у PUMA как раз кстати. Тем более, что на сейле бренда можно найти и вещи для тренировок — кроссовки X-Ray² Ramble Trainers обойдутся в 3 690 (раньше стоили 7 490), и для расслабления — комфортный костюм теперь стоит 2 990 против прежних 5 990.

PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а

My812

До 30%

архив пресс-службы

Блуза 12 800 вместо 16 000 руб.

У петербургского бренда My812 скидки на хиты марки. Например, на блузу со сборкой на талии, которая сейчас стоит 12 800 вместо 16 000. Однозначно надо брать.

My 812, Каменноостровский пр., 54

SHU

40%

архив пресс-службы

Пуховик. 13 990 вместо 19 990 руб.

архив пресс-службы

Шапка, 1 790 рублей вместо 2 690 руб.

Распродажу устроили и SHU. Марка, кстати, единственная петербургская и одна из трех российских, которая в этом году приняла участие в выставке Pitti Uomo (самая известная выставка мужской моды, проводится во Флоренции). Сейчас с хорошими скидками у петербуржцев можно найти пуховики, анораки, куртки, парки и шапки. Например, высокая шапка в разных оттенках сейчас стоит 1 790 рублей (прежняя цена — 2 690), а оверсайз пуховик 13 990 рублей (прежняя цена — 19 990).

SHU, Литейный пр., 61

UShatava

До 70%

архив пресс-службы

Жилет 11 340 вместо 18 900 руб.

архив пресс-службы

Бадлон 3 990 вместо 5 700 руб..

UShatava сделали приличные скидки — от 30% до 70% — на свои иконы, вещи-трансформеры, аксессуары и модели из прошлых коллекций. Так жилет из коллекции осень-зима 21/22 сейчас обойдется в 11 340 рублей вместо 18 900, а трикотажные бадлон — в 3 990 вместо 5 700.

UShatava, наб. реки Мойки, 59

KRAKATAU

До 50%

архив пресс-службы

Куртка, 17 990 вместо 20 990 руб.

В зимней распродаже технологичной марки KRAKATAU участвуют женские и мужские вещи как из зимней, так и из осенней коллекций. Отличная возможность запастись одеждой не только теплой (как куртка, которая сейчас стоит 17 990 рублей вместо 20 990) но и непромокаемой и непродуваемым — как раз для февральской и мартовской петербургской погоды.

KRAKATAU, Загородный пр. 9, «Галерея», Лиговский пр., 30а

Gate31

До 50%

архив пресс-службы

Капюшон, 1 845 вместо 3 690 руб.

архив пресс-службы

Манишка, 2 154 вместо 3 590 руб.

На сейл в Gate31 отправляемся не только за одеждой, но и за теплыми аксессуарами. Например, капюшоном со скидкой в 50%, который сейчас стоит 1 845 (без скидки — 3 690), или манишкой со скидкой в 40% за 2 154 рублей (без скидки — 3 590).

Gate31, ул. Рубинштейна, 9, ул. Гороховая, 31, Большой пр. П. С., 86

Levi’s

До 50%

архив пресс-службы

Куртка, 11 800 вместо 16 900 руб. 

архив пресс-службы

Джинсы, 7 700 вместо 12 900 руб.

На сайте и в магазинах Levi’s действуют скидки на избранные модели. Так в распродаже участвуют свитшоты, рубашки и куртки из денима, джинсы, футболки, обувь и аксессуары. Для наглядности: джинсовая куртка за 11 800 вместо 16 900 рублей и экологичные джинсы High Loose Taper за 7 700 вместо 12 900.

Levi’s, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Питер Радуга», Космонавтов, 14

TOUS

До 40%

архив пресс-службы

Браслет, 15 540 вместо 22 200 руб. 

архив пресс-службы

Кольцо, 12 250 вместо 17 500 руб.

У испанского ювелирного дома скидки разнятся от 20 до 40%, распространяются не только на украшения, но и на аксессуары, и актуальны до 31 января. Есть шанс заполучить браслет, кольцо или подвеску с символом TOUS — легендарным мишкой. Такой браслет с IP-покрытием и серебром сейчас стоит 15 540 вместо 22 200, а кольцо в форме знакового для бренда медведя — 12 250 вместо 17 500.

TOUS, «Невский центр», Невский пр. 114, «Галерея», Лиговский пр., 30а

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