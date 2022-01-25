Морская тема, яркие цвета и феминность в весенне-летней коллекции Sandro

В своей новой коллекцией Sandro рассказывают историю о средиземноморском побережье, провоцируя в нас желание скорее отправиться на летний отдых. Отпускной гардероб по версии французского бренда состоит из вещей, которые можно легко миксовать между собой: костюма-тройки в полоску, бейсбольной футболки, джемперов, твидовых жакетов, объемных курток, рубашек и словно винтажных вязаных комплектов. Главные цвета коллекции весна-лето 2022 — розовый, оранжевый, бирюзово-синий, травянисто-зеленый и пурпурный.