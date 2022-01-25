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Вещи

Морская тема, яркие цвета и феминность в весенне-летней коллекции Sandro

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пресс-служба Sandro
пресс-служба Sandro
пресс-служба Sandro
пресс-служба Sandro
пресс-служба Sandro
пресс-служба Sandro
пресс-служба Sandro
пресс-служба Sandro

В своей новой коллекцией Sandro рассказывают историю о средиземноморском побережье, провоцируя в нас желание скорее отправиться на летний отдых. Отпускной гардероб по версии французского бренда состоит из вещей, которые можно легко миксовать между собой: костюма-тройки в полоску, бейсбольной футболки, джемперов, твидовых жакетов, объемных курток, рубашек и словно винтажных вязаных комплектов. Главные цвета коллекции весна-лето 2022 — розовый, оранжевый, бирюзово-синий, травянисто-зеленый и пурпурный.

пресс-служба Sandro
пресс-служба Sandro
пресс-служба Sandro
пресс-служба Sandro
пресс-служба Sandro
пресс-служба Sandro
пресс-служба Sandro
пресс-служба Sandro

Еще одна тема новой коллекции Sandro, конечно, морская. Вещи из шелка украшены такими символами, как якоря, веревки и морские звезды. Кроме того, особое внимание дизайнеры бренда уделили феминности. За нее отвечают модели с обнаженной спиной, облегающие топы и платья с вырезами.

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