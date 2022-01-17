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Клатч в виде голубя, кроп-топы и блестящие легинсы: JW Anderson представили новую коллекцию

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Дизайнер Джонатан Андерсон представил новую осенне-зимнюю коллекцию своего бренда. Показ прошел в онлайн-формате, а не офлайн, как планировался, из-за штамма «омикрон». В результате шоу JW Anderson, объединившее мужскую и женскую коллекции, можно было увидеть только в сторис инстаграм-аккаунта модного дома.

Коллекция состоит из агендерной одежды: трикотажных и ассиметричных платьев, кроп-топов и легинсов в пайетках, блестящих поло, комбинезонов и шорт, свободных брюк, дубленок. Все эти вещи Андерсон предлагает носить и мужчинам, и женщинам. Также дизайнер представил новую обувь — бирюзовые сапоги с розовой строчкой и сумки аналогичного дизайна, туфли фасона «Мэри Джейн» (их тоже носят и мужчины, и женщины) и клатчи в виде голубей.

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