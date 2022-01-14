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40 оптимистично ярких (и немного сумасшедших) свитеров: от люкса до локальных марок

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Праздники закончились, поэтому снимаем платья в пайетках и перьях и облачаемся в уютные свитеры. Однако если желание наряжаться не покидает, яркие и духоподъемные модели — ваш вариант. Боремся с январской хандрой и ностальгией по праздничным образам с помощью аппликаций, вышивок, причудливый орнаментов, пэчворка и цветовой феерии.

Женские

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Loewe, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 43 050 руб.

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Stella McCartney, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 33 000 руб.

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Loro Piana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 386 500 руб.

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Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 150 000 руб.

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Loewe, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 65 800 руб.

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Dior, Невский пр., 113/4, 160 000 руб.

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Raf Simons, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 150 000 руб.

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Miu Miu, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 246 000 руб.

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Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 2 999 руб.

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Sonia Rykiel, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 29 940 руб.

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Jacquemus, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 32 340 руб.

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Marc Jacobs, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 94 900 руб.

архивы пресс-служб

Stella McCartney, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 37 750 руб.

архивы пресс-служб

Liu Jo, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 12 250 руб.

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Maje, Большой пр. П. С., 57/1, 14 950 руб.

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Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 5 999 руб.

архивы пресс-служб

United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 3 299 руб.

архивы пресс-служб

Tommy Jeans, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 13 990 руб.

архивы пресс-служб

United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 5 299 руб.

архивы пресс-служб

Gerard Darel, Большой пр. П. С., 23, 16 450 руб.

Желтый, красный, голубой — выбирай себе любой. Свитеры, способные поднять настроение, есть как у люксовых, так и у масс-маркет-брендов. Причем это необязательно модели, соединяющие в себе все цвета радуги, но и однотонные с запоминающимися деталями. Хороший пример — свитер Stella McCartney, дополненный желтыми элементами на рукавах.

Мужские

архивы пресс-служб

Dsquared2, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 69 900 руб.

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Moncler, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 59 900 руб.

архивы пресс-служб

Tommy Jeans, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 7 495 руб.

архивы пресс-служб

United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 5 299 руб.

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Dior, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 195 000 руб.

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Fendi, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 71 000 руб.

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Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 8 495 руб.

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Prada, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 240 000 руб.

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Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 299 руб.

Надписи, примеры стрит-арта, работы современных художников, геометрические узоры и полоска — над мужскими свитерами дизайнеры поработали не хуже. 

От локальных марок

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Sila Svitera, заказать онлайн, 6 900 руб.

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Ugly Sweater Club, ул, Рубинштейна, 23, 16 700 руб.

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Red September, купить онлайн, 18 400 руб.

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Roma Uvarov Design, купить онлайн, 10 000 руб.

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Red September, купить онлайн, 24 500 руб.

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Ugly Sweater Club, ул, Рубинштейна, 23, 17 900 руб.

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Manicure Vampire, заказать онлайн

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House of Leo, ул. Гражданская, 16, 14 000 руб.

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Knitlubov, купить онлайн, 10 000 руб.

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Love to Knit, ул. Академика Павлова 16Б, 14 300 руб.

Виктория Ривьер/rosh

rosh, купить онлайн

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«Уста к устам», ул. Стремянная, 4, наб. Адмиралтейского канала, 2 Новая Голландия, «Бутылка»», 2 этаж, 2 520 руб.

Пожалуй, именно свитеры локальных марок заслуживают почетного звания «арт + фэшн». Среди них связанные вручную, созданные из обрезов тканей, кастомизированные.

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