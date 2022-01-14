40 оптимистично ярких (и немного сумасшедших) свитеров: от люкса до локальных марок

Желтый, красный, голубой — выбирай себе любой. Свитеры, способные поднять настроение, есть как у люксовых, так и у масс-маркет-брендов. Причем это необязательно модели, соединяющие в себе все цвета радуги, но и однотонные с запоминающимися деталями. Хороший пример — свитер Stella McCartney, дополненный желтыми элементами на рукавах.