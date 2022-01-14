40 оптимистично ярких (и немного сумасшедших) свитеров: от люкса до локальных марок

Праздники закончились, поэтому снимаем платья в пайетках и перьях и облачаемся в уютные свитеры. Однако если желание наряжаться не покидает, яркие и духоподъемные модели — ваш вариант. Боремся с январской хандрой и ностальгией по праздничным образам с помощью аппликаций, вышивок, причудливый орнаментов, пэчворка и цветовой феерии.
Женские
Loewe, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 43 050 руб.
Stella McCartney, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 33 000 руб.
Loro Piana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 386 500 руб.
Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 150 000 руб.
Loewe, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 65 800 руб.
Dior, Невский пр., 113/4, 160 000 руб.
Raf Simons, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 150 000 руб.
Miu Miu, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 246 000 руб.
Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 2 999 руб.
Sonia Rykiel, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 29 940 руб.
Jacquemus, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 32 340 руб.
Marc Jacobs, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 94 900 руб.
Stella McCartney, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 37 750 руб.
Liu Jo, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 12 250 руб.
Maje, Большой пр. П. С., 57/1, 14 950 руб.
Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 5 999 руб.
United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 3 299 руб.
Tommy Jeans, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 13 990 руб.
United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 5 299 руб.
Gerard Darel, Большой пр. П. С., 23, 16 450 руб.
Желтый, красный, голубой — выбирай себе любой. Свитеры, способные поднять настроение, есть как у люксовых, так и у масс-маркет-брендов. Причем это необязательно модели, соединяющие в себе все цвета радуги, но и однотонные с запоминающимися деталями. Хороший пример — свитер Stella McCartney, дополненный желтыми элементами на рукавах.
Мужские
Dsquared2, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 69 900 руб.
Moncler, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 59 900 руб.
Tommy Jeans, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 7 495 руб.
United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 5 299 руб.
Dior, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 195 000 руб.
Fendi, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 71 000 руб.
Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 8 495 руб.
Prada, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 240 000 руб.
Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 299 руб.
Надписи, примеры стрит-арта, работы современных художников, геометрические узоры и полоска — над мужскими свитерами дизайнеры поработали не хуже.
От локальных марок
Sila Svitera, заказать онлайн, 6 900 руб.
Ugly Sweater Club, ул, Рубинштейна, 23, 16 700 руб.
Red September, купить онлайн, 18 400 руб.
Roma Uvarov Design, купить онлайн, 10 000 руб.
Red September, купить онлайн, 24 500 руб.
Ugly Sweater Club, ул, Рубинштейна, 23, 17 900 руб.
Manicure Vampire, заказать онлайн
House of Leo, ул. Гражданская, 16, 14 000 руб.
Knitlubov, купить онлайн, 10 000 руб.
Love to Knit, ул. Академика Павлова 16Б, 14 300 руб.
rosh, купить онлайн
«Уста к устам», ул. Стремянная, 4, наб. Адмиралтейского канала, 2 Новая Голландия, «Бутылка»», 2 этаж, 2 520 руб.
Пожалуй, именно свитеры локальных марок заслуживают почетного звания «арт + фэшн». Среди них связанные вручную, созданные из обрезов тканей, кастомизированные.
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