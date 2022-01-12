Голые платья, перья и латекс: Saint Laurent показали новую коллекцию

Коллекция состоит из голых платьев, платьев, юбок и брюк, украшенных перьями и стразами, прозрачных бра, кожаных и латексных плащей, шелковых рубашек с глубокими вырезами на груди и микрошорт. В новом лукбуке Saint Laurent снялась топ-модель Аня Рубик.