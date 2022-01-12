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Голые платья, перья и латекс: Saint Laurent показали новую коллекцию

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Модный дом Saint Laurent представил свою новую коллекцию. Креативный директор бренда Энтони Ваккарелло остался верен себе, предложив женщинам сексуальные силуэты, сетку, глубокие вырезы и все это в знаковом для дизайнера черном цвете.

Коллекция состоит из голых платьев, платьев, юбок и брюк, украшенных перьями и стразами, прозрачных бра, кожаных и латексных плащей, шелковых рубашек с глубокими вырезами на груди и микрошорт. В новом лукбуке Saint Laurent снялась топ-модель Аня Рубик.

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