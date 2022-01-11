Сумка Versace, свитер Sonia Rykiel, дубленка Tom Ford и еще 8 главных вещей января

В зимней коллекции премьера — креативный директор Донателла Версаче перепридумала узор меандра, негласный логотип Versace с 1988 года: четкая геометричная линия, символ бесконечности и единства, украшает одежду, посуду, постельное и нижнее белье с 1988 года. Принт La Greca — трехмерная версия меандра — напоминает лабиринт. Это своего рода и отсылка к цифровому искусству: мы ждем, что скоро Донателла — визионер и бизнесмен — превратит себя в nft-персонажа. А пока на шопере, всю поверхность которого украшает новенький La Greca, она выводит еще один символ дома — голову Медузы Горгоны — в виде кислотного смайла, эмблемы рейв-движения. И это — оммаж 2000-м, стремительно ворвавшимся в этот сезон.

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