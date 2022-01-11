Сумка Versace, свитер Sonia Rykiel, дубленка Tom Ford и еще 8 главных вещей января

Директор отдела моды Ксения Гощицкая считает, что главная вещь января — свитер, а главные оттенки этой зимы — молочные. Будем как снег.
Сумка Versace
В зимней коллекции премьера — креативный директор Донателла Версаче перепридумала узор меандра, негласный логотип Versace с 1988 года: четкая геометричная линия, символ бесконечности и единства, украшает одежду, посуду, постельное и нижнее белье с 1988 года. Принт La Greca — трехмерная версия меандра — напоминает лабиринт. Это своего рода и отсылка к цифровому искусству: мы ждем, что скоро Донателла — визионер и бизнесмен — превратит себя в nft-персонажа. А пока на шопере, всю поверхность которого украшает новенький La Greca, она выводит еще один символ дома — голову Медузы Горгоны — в виде кислотного смайла, эмблемы рейв-движения. И это — оммаж 2000-м, стремительно ворвавшимся в этот сезон.
ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23
Вязаные шорты Sandro
Забудьте о том, что зимой надо носить серое и черное — it's so last season! Теперь главные цвета зимы — белый и пастель, как, например, розовые жакет, свитер и вязаные мини-шорты у Sandro.
Sandro, Большой пр. П. С., 57/1
Пальто Boggi Milano
Не холодно, не жарко, не промокает: пальто из аутдор-линии B-Tech Boggi Milano можно без преувеличения назвать инновационным, столько в нем патентов бренда. Это и переработанный материал утеплителя, и теплоизоляция полыми волокнами, и технология удерживания воздуха.
Boggi Milano, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30А
Пуховик Shoreditch Ski Club
Вставай на лыжи: британцы Shoreditch Ski Club придумали оверсайз-пуховик, на сто процентов выполненный из переработанного пластика. Экологично и очень красиво — будем носить его не только на склонах, но и на техновечеринках.
VERY Concept Store, ул. Ленина, 19
Кардиган Gerard Darel
В кардигане цвета морской волны от Gerard Darel отправимся в заснеженный лес обниматься с деревьями, а потом сядем к камину с толстым-претолстым романом. Такое настроение.
Gerard Darel, Большой пр. П. С., 23
Свитер Sonia Rykiel
Самый парижский бренд? Конечно, Sonia Rykiel. Новые владельцы марки — основатели онлайн-магазина Showroomprive Эрик и Мишель Даяны — деликатно работают с архивами и намерены вернуть нам знаменитые полоски. Из первой после перезапуска коллекции забираем пушистый свитер с логотипом. Полосатый!
Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73
Шуба Claudie Pierlot
Любимые оттенки крем-брюле теперь и в морозы: выбираем теплую шубу из экомеха Claudie Pierlot и шерстяной свитер тон в тон! Совсем идеально — с вельветовыми брюками-клеш. Очень уютно, очень пушисто.
Claudie Pierlot, наб. реки Мойки, 73
Дубленка Tom Ford
Том Форд придумал дубленку-гибрид: он взял за основу куртку-пилот и вместо грубой кожи повторил все ее детали, включая отложной воротник и накладные карманы, в нежной овчине оттенка слоновой кости.
ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23
Худи Tommy Jeans
Капсульная коллекция Tommy Jeans — дикая радость меломана: худи и футболки стилизованы под мерч групп TLC, Backstreet Boys, The Rolling Stones и снова свободной Бритни Спирс.
Tommy Jeans, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30А
Рубашка Bottega Veneta
Пока все обсуждают громкий уход Дэниела Ли из Bottega Veneta, мы покупаем предметы из его последней коллекции: глядишь, и станут инвестицией. Например, кожаную рубашку из темно-зеленой кожи ягненка на подкладке из тонкого денима. Вещь на века!
ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23
Свитер Maje
Вещь января — пушистый мохеровый свитер. Идеальный у Maje: не только оптимистично-полосатый, но еще и с трогательным отложным воротничком. Такую нежнятину носим по панку: с рваными джинсами или легинсами из экокожи.
Maje, Большой пр. П. С., 57/1
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.