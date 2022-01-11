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Вещи

Сумка Versace, свитер Sonia Rykiel, дубленка Tom Ford и еще 8 главных вещей января

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Директор отдела моды Ксения Гощицкая считает, что главная вещь января — свитер, а главные оттенки этой зимы — молочные. Будем как снег.

Сумка Versace

архив пресс-службы

В зимней коллекции премьера — креативный директор Донателла Версаче перепридумала узор меандра, негласный логотип Versace с 1988 года: четкая геометричная линия, символ бесконечности и единства, украшает одежду, посуду, постельное и нижнее белье с 1988 года. Принт La Greca — трехмерная версия меандра — напоминает лабиринт. Это своего рода и отсылка к цифровому искусству: мы ждем, что скоро Донателла — визионер и бизнесмен — превратит себя в nft-персонажа. А пока на шопере, всю поверхность которого украшает новенький La Greca, она выводит еще один символ дома — голову Медузы Горгоны — в виде кислотного смайла, эмблемы рейв-движения. И это — оммаж 2000-м, стремительно ворвавшимся в этот сезон.

ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23

Вязаные шорты Sandro

архив пресс-службы

Забудьте о том, что зимой надо носить серое и черное — it's so last season! Теперь главные цвета зимы — белый и пастель, как, например, розовые жакет, свитер и вязаные мини-шорты у Sandro.

Sandro, Большой пр. П. С., 57/1

Пальто Boggi Milano

архив пресс-службы

Не холодно, не жарко, не промокает: пальто из аутдор-линии B-Tech Boggi Milano можно без преувеличения назвать инновационным, столько в нем патентов бренда. Это и переработанный материал утеплителя, и теплоизоляция полыми волокнами, и технология удерживания воздуха.

Boggi Milano, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30А

Пуховик Shoreditch Ski Club

архив пресс-службы

Вставай на лыжи: британцы Shoreditch Ski Club придумали оверсайз-пуховик, на сто процентов выполненный из переработанного пластика. Экологично и очень красиво — будем носить его не только на склонах, но и на техновечеринках.

VERY Concept Store, ул. Ленина, 19

Кардиган Gerard Darel

архив пресс-службы

В кардигане цвета морской волны от Gerard Darel отправимся в заснеженный лес обниматься с деревьями, а потом сядем к камину с толстым-претолстым романом. Такое настроение.

Gerard Darel, Большой пр. П. С., 23

Свитер Sonia Rykiel

архив пресс-службы

Самый парижский бренд? Конечно, Sonia Rykiel. Новые владельцы марки — основатели онлайн-магазина Showroomprive Эрик и Мишель Даяны — деликатно работают с архивами и намерены вернуть нам знаменитые полоски. Из первой после перезапуска коллекции забираем пушистый свитер с логотипом. Полосатый!

Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73

Шуба Claudie Pierlot

архив пресс-службы

Любимые оттенки крем-брюле теперь и в морозы: выбираем теплую шубу из экомеха Claudie Pierlot и шерстяной свитер тон в тон! Совсем идеально — с вельветовыми брюками-клеш. Очень уютно, очень пушисто.

Claudie Pierlot, наб. реки Мойки, 73

Дубленка Tom Ford

архив пресс-службы

Том Форд придумал дубленку-гибрид: он взял за основу куртку-пилот и вместо грубой кожи повторил все ее детали, включая отложной воротник и накладные карманы, в нежной овчине оттенка слоновой кости.

ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23

Худи Tommy Jeans

архив пресс-службы

Капсульная коллекция Tommy Jeans — дикая радость меломана: худи и футболки стилизованы под мерч групп TLC, Backstreet Boys, The Rolling Stones и снова свободной Бритни Спирс.

Tommy Jeans, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30А

Рубашка Bottega Veneta

архив пресс-службы

Пока все обсуждают громкий уход Дэниела Ли из Bottega Veneta, мы покупаем предметы из его последней коллекции: глядишь, и станут инвестицией. Например, кожаную рубашку из темно-зеленой кожи ягненка на подкладке из тонкого денима. Вещь на века!

ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23

Свитер Maje

архив пресс-службы

Вещь января — пушистый мохеровый свитер. Идеальный у Maje: не только оптимистично-полосатый, но еще и с трогательным отложным воротничком. Такую нежнятину носим по панку: с рваными джинсами или легинсами из экокожи.

Maje, Большой пр. П. С., 57/1

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Материал из номера:
Январь

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