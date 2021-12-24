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Блистай, блистай, танцуй, танцуй! 35 платьев для новогодней ночи: от вариантов в пайетках до выверенного минимализма

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О подарках заботься, но и о себе не забудь. Выбираем наряд для новогодней вечеринки! Собрали как канонические платья в пайетках, богемные бархатные модели, так и минималистичные варианты, которые подойдут не только для праздничной ночи.

Пайетки и блеск

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Balmain, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 240 500 руб.

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Prada, ул. Большая Конюшенная, 13, 750 000 руб.

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Tom Ford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 399 500 руб.

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House of Leo, ул. Гражданская, 16, цена по запросу

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In The Mood For Love, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 48 350 руб.

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Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 439 000 руб.

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Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17

архивы пресс-служб

Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 94 950 руб.

архивы пресс-служб

Claudie Pierlot, Au Pont Rouge, Наб. р. Мойки, 73

архивы пресс-служб

Alice + Olivia, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 46 950 руб.

архивы пресс-служб

Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 167 000 руб.

архивы пресс-служб

Valentino, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 266 000 руб.

архивы пресс-служб

Walk of Shame, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 53 900 руб.

Мерцаем и блистем на все деньги! Платье в пайетках — канонический новогодний наряд, который по своей традиционности сравним с мандаринами и игристым на праздничном столе. А мы традиции уважаем!

Бархат и велюр

архивы пресс-служб

Gucci, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 123 700 руб.

архивы пресс-служб

Valentino, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 108 000 руб.

архивы пресс-служб

Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 238 500 руб.

архивы пресс-служб

404 NOT FOUND, ул. Марата, 52, 33 700 руб.

архивы пресс-служб

Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 2 999 руб.

архивы пресс-служб

Alexander Wang, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 24 900 руб.

архивы пресс-служб

Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 2 599 руб.

архивы пресс-служб

GUESS, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 14 490 руб.

К платьям с праздничным флером относятся и варианты из бархата и велюра. Среди плюсов — плотность, сдержанный блеск, текстура и тактильность.

Минимализм и лаконичность

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Svoya, купить онлайн, 19 000 руб.

архивы пресс-служб

Prada, ул. Большая Конюшенная, 13, 165 000 руб.

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Alex Perry, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 139 700 руб.

архивы пресс-служб

Khaite, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 128 380 руб.

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My 812, Каменноостровский пр., 54, 390$

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Jil Sander, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 125 400 руб.

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M_U_R, наб. реки Фонтанки, 129, 20 000 руб.

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Nnedre, Басков переулок, 29, 4 140 руб.

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OSOME2SOME, ул. Фурштатская, 10, 21 600 руб.

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Barbara Bui, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 56 630 руб.

архивы пресс-служб

Gate31, ул. Рубинштейна, 9, ул. Гороховая, 31, Большой пр. П. С., 86, 11 390 руб.

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Sandro, Большой пр. П. С., 57/1, 14 340 руб.

архивы пресс-служб

GUESS, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 18 890 руб.

архивы пресс-служб

Furly, ул. Ропшинская, 3-5, 4 830 руб.

Сдержанность — это тоже красиво и не менее нарядно, если добавить к лаконичному образу блестящие украшения или обувь. Не забываем, что минимализм — это необязательно черно-белая палитра! Смело смотрим в сторону лимонного, изумрудного, красного или сиреневого.

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