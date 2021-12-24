Блистай, блистай, танцуй, танцуй! 35 платьев для новогодней ночи: от вариантов в пайетках до выверенного минимализма

О подарках заботься, но и о себе не забудь. Выбираем наряд для новогодней вечеринки! Собрали как канонические платья в пайетках, богемные бархатные модели, так и минималистичные варианты, которые подойдут не только для праздничной ночи.
Пайетки и блеск
Balmain, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 240 500 руб.
Prada, ул. Большая Конюшенная, 13, 750 000 руб.
Tom Ford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 399 500 руб.
House of Leo, ул. Гражданская, 16, цена по запросу
In The Mood For Love, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 48 350 руб.
Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 439 000 руб.
Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17
Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 94 950 руб.
Claudie Pierlot, Au Pont Rouge, Наб. р. Мойки, 73
Alice + Olivia, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 46 950 руб.
Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 167 000 руб.
Valentino, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 266 000 руб.
Walk of Shame, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 53 900 руб.
Мерцаем и блистем на все деньги! Платье в пайетках — канонический новогодний наряд, который по своей традиционности сравним с мандаринами и игристым на праздничном столе. А мы традиции уважаем!
Бархат и велюр
Gucci, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 123 700 руб.
Valentino, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 108 000 руб.
Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 238 500 руб.
404 NOT FOUND, ул. Марата, 52, 33 700 руб.
Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 2 999 руб.
Alexander Wang, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 24 900 руб.
Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 2 599 руб.
GUESS, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 14 490 руб.
К платьям с праздничным флером относятся и варианты из бархата и велюра. Среди плюсов — плотность, сдержанный блеск, текстура и тактильность.
Минимализм и лаконичность
Svoya, купить онлайн, 19 000 руб.
Prada, ул. Большая Конюшенная, 13, 165 000 руб.
Alex Perry, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 139 700 руб.
Khaite, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 128 380 руб.
My 812, Каменноостровский пр., 54, 390$
Jil Sander, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 125 400 руб.
M_U_R, наб. реки Фонтанки, 129, 20 000 руб.
Nnedre, Басков переулок, 29, 4 140 руб.
OSOME2SOME, ул. Фурштатская, 10, 21 600 руб.
Barbara Bui, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 56 630 руб.
Gate31, ул. Рубинштейна, 9, ул. Гороховая, 31, Большой пр. П. С., 86, 11 390 руб.
Sandro, Большой пр. П. С., 57/1, 14 340 руб.
GUESS, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 18 890 руб.
Furly, ул. Ропшинская, 3-5, 4 830 руб.
Сдержанность — это тоже красиво и не менее нарядно, если добавить к лаконичному образу блестящие украшения или обувь. Не забываем, что минимализм — это необязательно черно-белая палитра! Смело смотрим в сторону лимонного, изумрудного, красного или сиреневого.
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