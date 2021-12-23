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Шарфы-пледы и утепленные пальто: посмотрите на зимнюю коллекцию марки The Clou

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Юлия Кайдала/The Clou
Юлия Кайдала/The Clou
Юлия Кайдала/The Clou
Юлия Кайдала/The Clou
Юлия Кайдала/The Clou
Юлия Кайдала/The Clou
Юлия Кайдала/The Clou

Российская марка The Clou показала свою зимнюю капсулу. В нее вошли шарфы-пледы и утепленные пальто, состоящие из двух частей, в трех оттенках. Так кремовое дополнено меховой жилеткой, серое — широким шарфом, который фиксируется на плечах на манер кокетки, черное — курткой с высоким воротником.

Юлия Кайдала/The Clou
Юлия Кайдала/The Clou
Юлия Кайдала/The Clou
Юлия Кайдала/The Clou
Юлия Кайдала/The Clou
Юлия Кайдала/The Clou
Юлия Кайдала/The Clou

Кроме того, в мини-коллекцию марки вошли шерстяные объемные шарфы-пледы и двухслойные балаклавы, которые можно носить на две стороны. Двойственность прослеживается не только в вещах, но и заложена в концепцию зимней капсулы The Clou. Дизайнер Татьяна Чернышева размышляла о противоположностях: морозе и тепле, меланхолии и надежде, которые рождают не противоречия, а полноту и завершенность.

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