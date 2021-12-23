Шарфы-пледы и утепленные пальто: посмотрите на зимнюю коллекцию марки The Clou

Кроме того, в мини-коллекцию марки вошли шерстяные объемные шарфы-пледы и двухслойные балаклавы, которые можно носить на две стороны. Двойственность прослеживается не только в вещах, но и заложена в концепцию зимней капсулы The Clou. Дизайнер Татьяна Чернышева размышляла о противоположностях: морозе и тепле, меланхолии и надежде, которые рождают не противоречия, а полноту и завершенность.