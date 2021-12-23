Худи от Тимоти Шаламе: актер сделал коллаборацию с дизайнером Хайдером Акерманном

Тимоти Шаламе в Haider Ackermann и украшениях Cartier на премьере фильма «Дюна» на Венецианском кинофестивале
Тимоти Шаламе частенько появляется на красных ковровых дорожках в образах Haider Ackermann и поддерживает дружеские отношения с создателем французского бренда — Хайдером Акерманном. И вот дружба переросла в партнерство — актер и дизайнер выпустили коллаборацию, которая получила название HA+TC.
Коллаб представляет собой коллекцию худи. Этот совместный проект создан в поддержку женщин и девочек в Афганистане. Все средства от продажи худи отправятся в благотворительную организацию Afghanistan Libre. Купить вещи HA+TC можно на сайте за €175.
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