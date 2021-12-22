Рейв и клубная культура 90-ых в коллекции «Made in Dance 2022», созданной легендарным клубным промоутер Олегом Цодиковым и его дочерью

Легендарный клубный промоутер 90-ых, автор книги «Made in Dance 1991-1999: Хроники электронной клубной сцены России» Олег Цодиков и его дочь Анастасия создали капсульную коллекцию одежды «Made in Dance 2022». Она посвящена афишам и фото танцевальных праздников 90-х.
Коллекция основана на книге Цодикова «Made in Dance 1991-1999», в которой собраны рассказы, фотографии и афиши клубных мероприятий постсоветской России. Это хроники электронной клубной сцены со свидетельствами современников, воспоминаниями о художественных сквотах, андеграундной моде и стрит-арте, фотографиями из частных архивов и флаерами легендарных вечеринок. В капсулу вошли худи, футболки и толстовки, украшенные принтами и вышивками иллюстраций издания — афиш периода капиталистического романтизма. Лукбук коллекции снял фотограф Антон Рудзат.
Анастасия Цодикова
Создательница «Made in Dance 2022»
«Коллекция получилась очень личной. Ведь я выросла в тот период, когда папа активно занимался своей работой и разрушал шаблонные стереотипы и представления о том, какими должны были быть вечеринки того времени».
Модели: Захария Пушков, Анастасия Цодикова
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