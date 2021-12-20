Reserved показали новую коллекцию RE.DESIGN, созданную вместе с представителями поколения Z

RE.DESIGN Love сочетает в себе элементы школьного стиля — толстовки и трикотажные жилеты, надписи «L'Amour» и принты в виде сердец, которые украшают как вещи, так и аксессуары. В коллекцию также вошли спортивные штаны, брюки в стиле школьной формы с нашивками в форме сердец вместо карманов, а также куртка. Среди цветов — темный, слегка приглушенный розовый, коричневый, бежевый, оливково-зеленый, ярко-красный, а также глубокий синий.