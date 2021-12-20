Reserved показали новую коллекцию RE.DESIGN, созданную вместе с представителями поколения Z

Reserved представили два дропа коллекции RE.DESIGN, над которой бренд работает вместе с представителями поколения Z. Первый — Love — посвящен подростковой любви, слегка наивной и полной положительных эмоций, второй — Harmony — агендерности (именно поэтому в него вошли унисекс-вещи) и минималистичности.
RE.DESIGN Love сочетает в себе элементы школьного стиля — толстовки и трикотажные жилеты, надписи «L'Amour» и принты в виде сердец, которые украшают как вещи, так и аксессуары. В коллекцию также вошли спортивные штаны, брюки в стиле школьной формы с нашивками в форме сердец вместо карманов, а также куртка. Среди цветов — темный, слегка приглушенный розовый, коричневый, бежевый, оливково-зеленый, ярко-красный, а также глубокий синий.
Дроп Harmony отсылает к небрежному, сдержанному крою, а также к минималистичности. Акцент сделан на текстуру, детали, фактуру материалов. Это агендерные вещи, которые выбирает поколение Z, не деля одежду на женскую и мужскую. Кроме того, создатели капсулы — выпускники Лондонского колледжа моды Oliwia Drożdż и Kacper Kujawa — вдохновлялись 90-ми. Результат — много денима, рубашки, объемные шарфы и брюки универсального кроя.
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