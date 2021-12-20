Марка белья Corporelle выпустила праздничную коллекцию с гипюровыми бра и топами из шерсти мериноса

Марка Corporelle из Петербурга в праздничной коллекции белья переосмыслила свои знаковые вещи. В Evening Capsule вошли бра с мягкой чашкой, классические трусики, топы и шелковые резинки для волос в новых цветах и материалах. Все предметы выпущены лимитированным тиражом в единичных экземплярах и больше не повторятся.
В качестве основных материалов новой капсулы дизайнер марки Ксения Реченская выбрала плиссированный шелк и гипюр. Также в коллекции есть вещи из тонкой шерсти мериноса, например, знаковые для Corporelle топы. Цветовая палитра Evening Capsule состоит из черного, глиняного, шоколадного и глубокого красного.
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