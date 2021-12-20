18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Марка белья Corporelle выпустила праздничную коллекцию с гипюровыми бра и топами из шерсти мериноса

Поделиться:

Анастасия Лисицына/Corporelle
Анастасия Лисицына/Corporelle
Анастасия Лисицына/Corporelle
Анастасия Лисицына/Corporelle
Анастасия Лисицына/Corporelle
Анастасия Лисицына/Corporelle

Марка Corporelle из Петербурга в праздничной коллекции белья переосмыслила свои знаковые вещи. В Evening Capsule вошли бра с мягкой чашкой, классические трусики, топы и шелковые резинки для волос в новых цветах и материалах. Все предметы выпущены лимитированным тиражом в единичных экземплярах и больше не повторятся.

В качестве основных материалов новой капсулы дизайнер марки Ксения Реченская выбрала плиссированный шелк и гипюр. Также в коллекции есть вещи из тонкой шерсти мериноса, например, знаковые для Corporelle топы. Цветовая палитра Evening Capsule состоит из черного, глиняного, шоколадного и глубокого красного.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: