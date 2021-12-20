Марка белья Corporelle выпустила праздничную коллекцию с гипюровыми бра и топами из шерсти мериноса

Марка Corporelle из Петербурга в праздничной коллекции белья переосмыслила свои знаковые вещи. В Evening Capsule вошли бра с мягкой чашкой, классические трусики, топы и шелковые резинки для волос в новых цветах и материалах. Все предметы выпущены лимитированным тиражом в единичных экземплярах и больше не повторятся.