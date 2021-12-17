Рэпер Томми Кэш создал коллекцию NFT-одежды, в которую вошел Адамов лист

Адамов лист представлен в десяти NFT-экземплярах, а символизирует он отказ от предрассудков, инклюзию, сексуальную свободу и бодипозитив — то, за что выступает сам Томми Кэш. NFT-лоты, созданные рэпером, представлены на платформах Rarible и ZERO10. Стоимость одного токена — 0,1 ETH.