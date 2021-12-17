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Антивещь недели: футбольные бутсы на каблуке из коллаборации Comme des Garcons x Nike

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Среди обуви, вызывающей массу вопросов, прибавление — Comme des Garcons и Nike выпустили коллаборацию и гибридными кроссовками. Это бутсы на каблуке, в основе которых футбольная модель Nike 1992 года, модернизированная креативным директором Comme des Garcons Рей Кавакубо.

пресс-служба Comme des Garcons

Бутсы из гладкой стеганой кожи украшает традиционная для футбольной обуви строчка. Спортивную эстетику поддерживает и подошва с заклепками. Каблук гибрида сделан из блестящего черно-белого пластика.

пресс-служба Comme des Garcons
пресс-служба Comme des Garcons
пресс-служба Comme des Garcons
пресс-служба Comme des Garcons

Модель обойдется в 475 фунтов и доступна (к счастью) только в лондонском Dover Street Market.

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