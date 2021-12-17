Антивещь недели: футбольные бутсы на каблуке из коллаборации Comme des Garcons x Nike

Среди обуви, вызывающей массу вопросов, прибавление — Comme des Garcons и Nike выпустили коллаборацию и гибридными кроссовками. Это бутсы на каблуке, в основе которых футбольная модель Nike 1992 года, модернизированная креативным директором Comme des Garcons Рей Кавакубо.