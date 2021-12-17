В ДЛТ открылось новое пространство Versace

Пространство украшено знаковыми символами Versace: головой Медузы, вырезанными на стенах золотыми листьями аканта и геометрическим принтом Greca на резном ковре. Мраморная отделка и фактурные стены вдохновлены древними колоннами и архитектурой Греции. Эти визуальные коды отражены не только в интерьере нового корнета, но и в коллекциях модного дома.