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В ДЛТ открылось новое пространство Versace

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пресс-служба ДЛТ
пресс-служба ДЛТ

У модного дома Versace появился новый корнер. В старейшем универмаге Петербурга — ДЛТ — на 3 этаже открылось пространство бренда площадью 58 квадратных метров. Найти в нем можно женские коллекции прет-а-порте, обувь и аксессуары. Например, стакан для напитков, инкрустированный кристаллами и украшенный золотой Медузой в окружении меандрового орнамента Greca.

пресс-служба ДЛТ
пресс-служба ДЛТ
пресс-служба ДЛТ
пресс-служба ДЛТ

Пространство украшено знаковыми символами Versace: головой Медузы, вырезанными на стенах золотыми листьями аканта и геометрическим принтом Greca на резном ковре. Мраморная отделка и фактурные стены вдохновлены древними колоннами и архитектурой Греции. Эти визуальные коды отражены не только в интерьере нового корнета, но и в коллекциях модного дома.

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