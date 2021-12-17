Плюшевые сапоги, броши и много цвета: Jil Sander показали коллекцию Pre-Fall 2022

В коллекцию вошли бархатные комбинезоны, платья и костюмы, плюшевый удлиненный жилет и плюшевые высокие сапоги, лакированная юбка и плащ с анималистичным принтом, жакеты, тренчи и пальто разных оттенков: от лимонного до небесно-голубого, а также вещи, украшенные плетением. Кроме того, Люси и Люк Мейер поэкспериментировали с формой мыса обуви, показав варианты от гипертрофированно узкого и удлиненного до максимально квадратного. Большинство вещей выполнены не в привычных для минималистов черном и белом цветах, а в насыщенной яркой палитре: разные оттенки желтого, синего, зеленого.