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Вещи

Плюшевые сапоги, броши и много цвета: Jil Sander показали коллекцию Pre-Fall 2022

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пресс-служба Jil Sander
пресс-служба Jil Sander
пресс-служба Jil Sander
пресс-служба Jil Sander
пресс-служба Jil Sander
пресс-служба Jil Sander
пресс-служба Jil Sander
пресс-служба Jil Sander

Бренды продолжают демонстрировать свои Pre-Fall коллекции. Новую работу показали и Jil Sander. Креативные директоры модного дома Люси и Люк Мейер создали насыщенную по цветам, фактурам и формам коллекцию, главным аксессуаром которой стали минималистичные геометрические броши.

пресс-служба Jil Sander
пресс-служба Jil Sander
пресс-служба Jil Sander
пресс-служба Jil Sander
пресс-служба Jil Sander
пресс-служба Jil Sander
пресс-служба Jil Sander
пресс-служба Jil Sander

В коллекцию вошли бархатные комбинезоны, платья и костюмы, плюшевый удлиненный жилет и плюшевые высокие сапоги, лакированная юбка и плащ с анималистичным принтом, жакеты, тренчи и пальто разных оттенков: от лимонного до небесно-голубого, а также вещи, украшенные плетением. Кроме того, Люси и Люк Мейер поэкспериментировали с формой мыса обуви, показав варианты от гипертрофированно узкого и удлиненного до максимально квадратного. Большинство вещей выполнены не в привычных для минималистов черном и белом цветах, а в насыщенной яркой палитре: разные оттенки желтого, синего, зеленого.

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