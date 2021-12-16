В шоуруме 47 Store пройдет новогодний своп украшений

Легальный способ сделать себе или другим подарок на Новый год без писем Деду Морозу — своп. Магазин ювелирных украшений 47 Store устраивает праздничную и финальную в 2021 году встречу для обмена бижутерией. Она состоится в пятницу, 17 декабря, в шоуруме на Невском.