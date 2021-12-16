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В шоуруме 47 Store пройдет новогодний своп украшений

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пресс-служба 47 Store

Легальный способ сделать себе или другим подарок на Новый год без писем Деду Морозу — своп. Магазин ювелирных украшений 47 Store устраивает праздничную и финальную в 2021 году встречу для обмена бижутерией. Она состоится в пятницу, 17 декабря, в шоуруме на Невском.

пресс-служба 47 Store

Правила свопа стандартные: нужно отдать в дар свои украшения, а взамен выбрать что-то среди принесенного другими участниками. Организаторы советуют на этот раз отдать предпочтение блестящим, экстравагантным, нарядным аксессуарам. И обещают новогоднюю атмосферу с игристым и полным погружением в новогоднюю вечеринку.

17 декабря, с 19:00 до 22.00

47 Store, пространство NoMer, Невский, 47 (вход с Владимирского пр., 1, либо через ресторан Merula)

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