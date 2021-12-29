Люрекс, блестки и высокие сапоги: посмотрите на праздничную коллекцию Claudie Pierlot

Claudie Pierlot показали свою праздничную мини-коллекцию, главными элементами которой стали люрекс и блестки. Так, например, бренд представил платье в пол с люрексом и высоким разрезом, блестящий комбинезон, черный топ с люрексом, а также блузку с объемными рукавами. Вечерние вещи дополнили сдержанные пиджаки, джинсы, высокие сапоги, а также знаковые сумки Claudie Pierlot ярких оттенков.