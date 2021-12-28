Меховые панамы, ажурные воротнички и объемные рукава в осенне-зимней коллекции Sandro

Французский бренд Sandro в осенне-зимней коллекции сделал ставку на аксессуары, детали и трикотаж. Среди первых — меховые панамы, плюшевые, твидовые, вельветовые сумки, шелковые платки, цветные шарфы. Классных деталей тоже в избытке — это и ажурные воротнички, воланы на блузках с объемными рукавами-фонариками, и золотые носы у ботинок-челси и лоферов, и фурнитура, значки на сумках, жакетах и пальто. Носим все это с бархатными комбинезонами, шортами, платьями и, конечно, вязаными жилетами и кардиганами. Трикотажа в этом сезоне не может быть много!