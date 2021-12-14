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Вещи

Велосипедки с платьями, гольфы и рубашки в Pre-Fall коллекции Dior

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пресс-служба Dior
пресс-служба Dior
пресс-служба Dior
пресс-служба Dior
пресс-служба Dior
пресс-служба Dior
пресс-служба Dior
пресс-служба Dior

Модный дом Dior показал свою Pre-Fall коллекцию. При работе над ней креативный директор бренда Мария Грация Кьюри вновь вдохновлялась архивами модного дома, переосмысляя его наследие в контексте современности. В качестве примера — вечерние платья, надетые поверх велосипедок.

пресс-служба Dior
пресс-служба Dior
пресс-служба Dior
пресс-служба Dior
пресс-служба Dior
пресс-служба Dior
пресс-служба Dior
пресс-служба Dior

Мария Грация Кьюри предлагает носить велосипедки и с мини-юбками. Кроме того, в новую коллекцию Dior вошли гольфы, белые рубашки с коротким и длинным рукавом, ассиметричные юбки, жакеты, пальто, дутые куртки и жилеты, вещи в клетку, отсылающие к школьной форме, спортивные образы, юбки в пол, кюлоты, шорты, косынки и панамы. В цветовой палитре коллекции много желтого, бежевого, черного и серого.

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