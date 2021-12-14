Велосипедки с платьями, гольфы и рубашки в Pre-Fall коллекции Dior

Мария Грация Кьюри предлагает носить велосипедки и с мини-юбками. Кроме того, в новую коллекцию Dior вошли гольфы, белые рубашки с коротким и длинным рукавом, ассиметричные юбки, жакеты, пальто, дутые куртки и жилеты, вещи в клетку, отсылающие к школьной форме, спортивные образы, юбки в пол, кюлоты, шорты, косынки и панамы. В цветовой палитре коллекции много желтого, бежевого, черного и серого.