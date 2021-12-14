Только спокойствие: создана одежда, которая определяет уровень стресса и тревоги

Дизайнер из Польши Ига Веглинская представила коллекцию под названием Emotional Clothing («Эмоциональная одежда»). В нее вошли топ и водолазка, которые считывают эмоции человека — определяют уровень его стресса и тревоги.
Так, например, топ фиксирует степень потоотделения, а водолазка измеряет количество ударов сердца. Именно эти физиологические показатели обычно указывают на то, что человек нервничает, испытывает тревогу или стресс. Одежда определяет реакции благодаря датчикам, которые реагируют на состояние владельца, мигая и меняя свой цвет. Внешняя реакция эмоциональной одежды, в свою очередь, означает, что человеку необходимо успокоиться.
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