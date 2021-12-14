Только спокойствие: создана одежда, которая определяет уровень стресса и тревоги

Так, например, топ фиксирует степень потоотделения, а водолазка измеряет количество ударов сердца. Именно эти физиологические показатели обычно указывают на то, что человек нервничает, испытывает тревогу или стресс. Одежда определяет реакции благодаря датчикам, которые реагируют на состояние владельца, мигая и меняя свой цвет. Внешняя реакция эмоциональной одежды, в свою очередь, означает, что человеку необходимо успокоиться.