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15 самых нарядных образов DLT Fashion Show

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В минувшую пятницу состоялось традиционное DLT Fashion Show — модный показ, на котором можно было увидеть главные новинки и праздничные образы из коллекций Gucci, Bottega Veneta, Celine, Saint Laurent, Balmain, Versace, The Row, Dries Van Noten, Dolce & Gabbana, Alexander McQueen, Brioni и других брендов, представленных в ДЛТ. Эти же образы вошли в лукбук универмага.

Часть образов представляет собой антологию вечернего дресс-кода. Это платья Gucci, Balenciaga, Dries Van Noten, Alexandre Vauthier, классические костюмы, нарядные вещи, ювелирные украшения Mercury и верхняя одежда, позволяющая адаптировать коктейльные образы под погодные условия. Например, меховое пальто Dolce & Gabbana, streetwear-модели Moncler, Balenciaga, Raf Simons.

Мы выбрали из лукбука DLT Fashion Show 15 невозможно нарядных, роскошных и праздничных образов. Остается только рассмотреть их и решить, в чем встречать Новый год!

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