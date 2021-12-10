Здесь все: Заяц, Волк, Карлсон и другие персонажи «Союзмультфильм» в коллаборации St.Friday Socks и киностудии

Среди героев — Карлсон в двух образах – классический и противостоящий грабителям в виде приведения, Винни-Пух с воздушным шариком, Пятачок, Волк из «Жил-был пес» со своей коронной фразой «Щас спою», блудный попугай Кеша, упитанный безымянный кот из того же мультфильма, неразлучные Крокодил Гена и Чебурашка, а также Волк и Заяц — персонажи «Ну, погоди!». Заяц, кстати, как и Карлсон, в двух амплуа — своем обычном и роботизированном из 14-го эпизода мультфильма.