18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Здесь все: Заяц, Волк, Карлсон и другие персонажи «Союзмультфильм» в коллаборации St.Friday Socks и киностудии

Виктория Тимергалеева/St.Friday Socks
Виктория Тимергалеева/St.Friday Socks

Петербургский бренд St.Friday Socks выпустил вторую коллаборацию с киностудией «Союзмультфильм». В нее вошли двенадцать пар носков, украшенных персонажами из мультфильмов золотой коллекции: «Винни-Пух», «Ну, погоди!», «Малыш и Карлсон», «Жил-был пес», «Возвращение блудного попугая», «Крокодил Гена и Чебурашка».

Виктория Тимергалеева/St.Friday Socks
Виктория Тимергалеева/St.Friday Socks
Виктория Тимергалеева/St.Friday Socks

Среди героев — Карлсон в двух образах – классический и противостоящий грабителям в виде приведения, Винни-Пух с воздушным шариком, Пятачок, Волк из «Жил-был пес» со своей коронной фразой «Щас спою», блудный попугай Кеша, упитанный безымянный кот из того же мультфильма, неразлучные Крокодил Гена и Чебурашка, а также Волк и Заяц — персонажи «Ну, погоди!». Заяц, кстати, как и Карлсон, в двух амплуа — своем обычном и роботизированном из 14-го эпизода мультфильма.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: