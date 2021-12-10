Подключайтесь к DLT Fashion Show, которое пройдет в прямом эфире

Заканчивать 2021 год надо красиво, поэтому предлагаем сегодня подключиться к DLT Fashion Show. Главный модный показ декабря стартует в 20:00, посмотреть его можно в прямом эфире благодаря трансляции на нашем сайте, а также на сайте ДЛТ.
В режиме онлайн рассматриваем вещи, которые подойдут для празднования Нового года и любой предпраздничной вечеринки. Образы составлены стилистами ДЛТ из коллекций сезона осень-зима 2021-2022 мировых модных домов: Gucci, Alexander McQueen, Balmain, Bottega Veneta, J W Anderson, Celine, Balenciaga, Saint Laurent, Dolce & Gabbana. Все вещи представлены в универмаге, а показ — готовый мудборд!
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