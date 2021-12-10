Подключайтесь к DLT Fashion Show, которое пройдет в прямом эфире

Заканчивать 2021 год надо красиво, поэтому предлагаем сегодня подключиться к DLT Fashion Show. Главный модный показ декабря стартует в 20:00, посмотреть его можно в прямом эфире благодаря трансляции на нашем сайте, а также на сайте ДЛТ.