Наоми Кэмпбелл, Рената Литвинова и музыка Земфиры: Balenciaga представили Pre-Fall коллекцию

Модный дом Balenciaga во главе с Демной Гвасалия показал новую коллекцию. В нее вошли узнаваемые для бренда вещи в излюбленной креативным директором бренда эстетике 90-ых: широкие длинные джинсы и расклешенные брюки с низкой посадкой (выглядывающее белье прилагается), тренчи, пальто, жакеты с объемными структурированными плечами, кожаные длинные плащи, ботфорты, платья в пол, джинсовые тотал-луки. Почти все образы дополнили солнцезащитные очки, а главной обувью стали резиновые сапоги.
Лукбук коллекции, стилизованный под фото на полароид, уже можно посмотреть в инстаграме бренда. До показа в Stories аккаунта появились видео с краткими рецензиями на коллекцию от друзей бренда: Наоми Кэмпбелл, Изабель Юппер, Ренаты Литвиновой, которая говорит: «Я хочу все!». Эти ролики, как и запись офлайнового шоу Balenciaga, сделаны в виде любительской видеосъемки родом из 90-ых. Сам показ Pre-Fall коллекции получил название The Lost Tape («Потерянная лента») и завершился под песню Земфиры «Злой человек».
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