Наоми Кэмпбелл, Рената Литвинова и музыка Земфиры: Balenciaga представили Pre-Fall коллекцию

Лукбук коллекции, стилизованный под фото на полароид, уже можно посмотреть в инстаграме бренда. До показа в Stories аккаунта появились видео с краткими рецензиями на коллекцию от друзей бренда: Наоми Кэмпбелл, Изабель Юппер, Ренаты Литвиновой, которая говорит: «Я хочу все!». Эти ролики, как и запись офлайнового шоу Balenciaga, сделаны в виде любительской видеосъемки родом из 90-ых. Сам показ Pre-Fall коллекции получил название The Lost Tape («Потерянная лента») и завершился под песню Земфиры «Злой человек».