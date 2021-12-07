Вышитый вручную логотип, твид и обилие аксессуаров: Chanel показали коллекцию Pre-Fall 2022

Французский модный дом Chanel представил Pre-Fall коллекцию сезона осень-зима 2021-2022. Креативный директор Виржини Виар посвятила шоу ремесленным мастерским бренда Métiers d’Art, которые известны своими уникальными техниками ручной работы. Под руководством Chanel работают восемь таких ателье: Lesage, Lemarié, Massaro, Maison Michel, Goossens, Desrues, Atelier Montex и Lognon. Показ прошел в новом центре искусств и ремесел Chanel Le M19 в Париже.
Техники, которыми славятся ателье Chanel, были использованы и при создании новой коллекции. Например, логотип модного дома, который украсил кардиганы и брюки, вышит вручную. В коллекции много вязаных вещей и образов из твида, а также юбки, свободные брюки, платья в пол, пальто и пояса, в том числе, с названием модного дома. Среди украшений — традиционные жемчужные нити и цепи разной длины и массивные браслеты.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.