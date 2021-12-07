Марка URBANTIGER проводит конкурс. В качестве приза — бесплатный шопинг

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету на странице розыгрыша (там же — полные условия) и подписаться на аккаунт URBANTIGER в инстаграме. Итоги команда марки подведет 29 декабря в прямом эфире. Победитель определится с помощью онлайн-генератора случайных чисел. Кроме того, среди всех участников, которые сделают репост публикации о розыгрыше в Stories с отметкой URBANTIGER, марка разыграет еще один приз — любую вещь из коллекции.