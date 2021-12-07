30 дубленок и шуб, которые понравятся даже зоозащитникам: от эко до апсайкл-моделей

Помните, как в детстве мамы перешивали свою верхнюю одежду для нас? Оказывается, они предсказали тренд на апсайкл-шубы, которые создаются из уже ношенных шуб или их частей. Процесс апсайклинга шуб непростой, но российские марки в нем преуспели. Хвала!