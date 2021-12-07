30 дубленок и шуб, которые понравятся даже зоозащитникам: от эко до апсайкл-моделей

«Собака.ru» ступила на опасную территорию — собрала несколько десятков вариантов шуб и дубленок. А все из-за того, что в Петербург пришла настоящая зима с впечатляющими отрицательными температурами. Доказываем, что одеться тепло и экологично, — вполне реально, поэтому сделали упор на эко и апсайкл-шубы.
Апсайкл-шубы
Помните, как в детстве мамы перешивали свою верхнюю одежду для нас? Оказывается, они предсказали тренд на апсайкл-шубы, которые создаются из уже ношенных шуб или их частей. Процесс апсайклинга шуб непростой, но российские марки в нем преуспели. Хвала!
Экошубы
Экошуба Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 567 500 руб.
Экошуба Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 248 000 руб.
Экошуба Khrisjoy, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 192 500 руб.
Двусторонняя шуба UShatava, наб. реки Мойки, 59, 39 900 руб.
Экошуба BOSS, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 39 500 руб.
Экошуба Apparis, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 40 900 руб.
Экошуба Vira Plotnikova, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 49 900 руб.
Экошуба Furly, ул. Ропшинская, 3-5, 28 500 руб.
Экошуба ONLY ME, наб. канала Грибоедова, 42, лит. А, 24 900 руб.
Экошуба Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 42 990 руб.
Пальто из искусственной овчины Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 7 499 руб.
Пальто из искусственного меха Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 4 999 руб.
Экошуба Vira Plotnikova, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 51 900 руб.
Экошуба SET, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 36 900 руб.
Экошуба Sandro, Большой пр. П. С., 57/1
Самая популярная альтернатива натуральному меху — экошуба. Подходящие варианты можно найти как у люксовых брендов, например Dolce & Gabbana и Versace, так и у масс-маркета вроде Reserved и петербургских марок: ONLY ME и Furly.
Дубленки
Дубленка из овчины Miu Miu, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 463 100 руб.
Дубленка из овчины Loewe, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 360 500 руб.
Дубленка из искусственного меха и экокожм Roma Uvarov Design, купить онлайн, 14 600 руб.
Дубленка из овчины Jacquemus, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 341 500 руб.
Двусторонняя дубленка UShatava, наб. реки Мойки, 59, 38 900 руб.
Дубленка из овчины WERNER CHRIST, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 225 000 руб.
Если вы ждали повода достать или наконец купить дубленку, то действуйте. Классические дубленки, дубленки авиаторы и длинные с воротом-стойкой переживают новую волну актуальности.
Шубы из овчины
Шуба из овчины Yves Salomon, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 272 700 руб.
Шуба из овчины Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 1 150 000 руб.
Пальто Red September, купить онлайн, 60 000 руб.
Шуба из овчины Simonetta Ravizza, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 271 600 руб.
Материал один — дизайнов множество: от арт-модели в стиле колоблок Red September до анималистичной Saint Laurent.
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