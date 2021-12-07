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30 дубленок и шуб, которые понравятся даже зоозащитникам: от эко до апсайкл-моделей

«Собака.ru» ступила на опасную территорию — собрала несколько десятков вариантов шуб и дубленок. А все из-за того, что в Петербург пришла настоящая зима с впечатляющими отрицательными температурами. Доказываем, что одеться тепло и экологично, — вполне реально, поэтому сделали упор на эко и апсайкл-шубы.

Апсайкл-шубы

Помните, как в детстве мамы перешивали свою верхнюю одежду для нас? Оказывается, они предсказали тренд на апсайкл-шубы, которые создаются из уже ношенных шуб или их частей. Процесс апсайклинга шуб непростой, но российские марки в нем преуспели. Хвала!

архивы пресс-служб

Апсайкл-шуба 404 NOT FOUND, ул. Марата, 52, цена по запросу

архивы пресс-служб

Апсайкл-шуба 404 NOT FOUND, ул. Марата, 52, цена по запросу

архивы пресс-служб

Экошуба ONLY ME, наб. канала Грибоедова, 42, лит. А, предзаказ, 58 900 руб. 

архивы пресс-служб

Апсайкл-шуба 404 NOT FOUND, ул. Марата, 52, цена по запросу

Экошубы

архивы пресс-служб

Экошуба Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 567 500 руб.

архивы пресс-служб

Экошуба Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 248 000 руб.

архивы пресс-служб

Экошуба Khrisjoy, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 192 500 руб.

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Двусторонняя шуба UShatava, наб. реки Мойки, 59, 39 900 руб.

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Экошуба BOSS, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 39 500 руб.

архивы пресс-служб

Экошуба Apparis, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 40 900 руб.

архивы пресс-служб

Экошуба Vira Plotnikova, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 49 900 руб.

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Экошуба Furly, ул. Ропшинская, 3-5, 28 500 руб.

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Экошуба ONLY ME, наб. канала Грибоедова, 42, лит. А, 24 900 руб.

архивы пресс-служб

Экошуба Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 42 990 руб.

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Пальто из искусственной овчины Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 7 499 руб.

архивы пресс-служб

Пальто из искусственного меха Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 4 999 руб.

архивы пресс-служб

Экошуба Vira Plotnikova, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 51 900 руб.

архивы пресс-служб

Экошуба SET, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 36 900 руб.

архивы пресс-служб

Экошуба Sandro, Большой пр. П. С., 57/1

Самая популярная альтернатива натуральному меху — экошуба. Подходящие варианты можно найти как у люксовых брендов, например Dolce & Gabbana и Versace, так и у масс-маркета вроде Reserved и петербургских марок: ONLY ME и Furly. 

Дубленки

архивы пресс-служб

Дубленка из овчины Miu Miu, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 463 100 руб.

архивы пресс-служб

Дубленка из овчины Loewe, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 360 500 руб.

архивы пресс-служб

Дубленка из искусственного меха и экокожм Roma Uvarov Design, купить онлайн, 14 600 руб.

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Дубленка из овчины Jacquemus, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 341 500 руб.

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Двусторонняя дубленка UShatava, наб. реки Мойки, 59, 38 900 руб.

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Дубленка из овчины WERNER CHRIST, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 225 000 руб.

Если вы ждали повода достать или наконец купить дубленку, то действуйте. Классические дубленки, дубленки авиаторы и длинные с воротом-стойкой переживают новую волну актуальности.

Шубы из овчины

архивы пресс-служб

Шуба из овчины Yves Salomon, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 272 700 руб.

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Шуба из овчины Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 1 150 000 руб.

архивы пресс-служб

Пальто Red September, купить онлайн, 60 000 руб.

архивы пресс-служб

Шуба из овчины Simonetta Ravizza, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 271 600 руб.

Материал один — дизайнов множество: от арт-модели в стиле колоблок Red September до анималистичной Saint Laurent.

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