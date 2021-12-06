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Готовые комплекты и короткое платье-комбинация в праздничной мини-коллекции NNedre

Юлия Кайс/NNedre
Юлия Кайс/NNedre
Юлия Кайс/NNedre
Юлия Кайс/NNedre
Юлия Кайс/NNedre
Юлия Кайс/NNedre

Петербуржцы NNedre выпустили новогоднюю капсулу. В нее вошли вещи, которые можно носить как по раздельности, так и составить из них комплекты. Это летящие брюки палаццо, классический для бренда топ на тонких бретелях, оверсайз-рубашка и струящаяся юбка-миди. Модели лимитированные — несколько штук на размер.

Юлия Кайс/NNedre
Юлия Кайс/NNedre
Юлия Кайс/NNedre
Юлия Кайс/NNedre

Кроме комплектов, NNedre создали новинку — короткое приталенное платье-комбинацию, а также повторили свою знаковую модель — длинное платье с перекрестными бретелями. Вся коллекция сшита из искусственного премиум-шелка, который почти не мнется. В цветовой палитре три оттенка: зеленый, классический черный и жемчужно-белый.

Юлия Кайс/NNedre
Юлия Кайс/NNedre
Юлия Кайс/NNedre
Юлия Кайс/NNedre

Съемку праздничной коллекции бренд сделал в коллаборации со студией красоты SUITE. Результат — образы в стиле блестящих 80-х, к которым отсылают дизайн и ткань коллекции. В дополнение к ним, конечно, пышные укладки, как один из маркеров эпохи.

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