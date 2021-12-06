Готовые комплекты и короткое платье-комбинация в праздничной мини-коллекции NNedre

Петербуржцы NNedre выпустили новогоднюю капсулу. В нее вошли вещи, которые можно носить как по раздельности, так и составить из них комплекты. Это летящие брюки палаццо, классический для бренда топ на тонких бретелях, оверсайз-рубашка и струящаяся юбка-миди. Модели лимитированные — несколько штук на размер.